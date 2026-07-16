‘Dia D’: Novo filme de Spielberg já tem data para estrear no digital

Assista ao trailer final de ‘Dia D’, nova ficção científica de Steven Spielberg 1:13 Novo longa conta com Emily Blunt e Josh O’Connor no elenco. Crédito: Universal Pictures Brasil via YouTube/Reprodução

Dia D (Disclosure Day), novo filme do aclamado diretor Steven Spielberg, já tem data para chegar ao formato digital. Após estrear nos cinemas em 10 de junho e arrecadar cerca de US$ 230 milhões nas bilheterias mundiais, o longa será lançado para compra e aluguel em plataformas digitais no dia 21 de julho.

A estreia ocorre pouco mais de um mês após a chegada às salas de cinema, permitindo que o público assista à produção sem precisar esperar pelo lançamento em um serviço de streaming.

This image released by Universal Pictures shows Colman Domingo, from left, Tommy Martinez, Emily Blunt and Josh O’Connor in a scene from “Disclosure Day.” (Universal Pictures and Amblin Entertainment via AP)

Por enquanto, Dia D ainda não tem data confirmada para integrar o catálogo de nenhuma plataforma de streaming. O longa também conquistou boa recepção da crítica e do público. No Rotten Tomatoes, registra 80% de aprovação entre os críticos e 70% de aprovação dos espectadores.

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O elenco reúne nomes de destaque de Hollywood, como Emily Blunt (Oppenheimer e Um Lugar Silencioso), Josh O’Connor (Rivais e The Crown), Colin Firth (O Discurso do Rei e a franquia Kingsman), Eve Hewson (Bad Sisters e O Casal Perfeito) e Colman Domingo (Sing Sing e Rustin).