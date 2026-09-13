Curitiba abre 8 mil vagas para vacinação gratuita de cães e gatos em outubro: veja o passo a passo para agendar o atendimento do seu pet

A Prefeitura de Curitiba anunciou a abertura de 8 mil vagas para a vacinação gratuita de cães e gatos durante o mês de outubro, reforçando o cuidado com a saúde animal na capital.

Os tutores interessados já podem realizar o agendamento pelo site oficial do VetMóvel Paraná. A iniciativa faz parte de um cronograma maior que prevê a oferta de 20 mil vagas até o final deste ano, abrangendo diversos serviços essenciais para o bem-estar dos animais de estimação.

Conforme informação divulgada pelo veículo Banda B, a campanha é fruto de um convênio entre a Rede de Proteção Animal da Prefeitura e o programa estadual. Além da imunização, os animais podem receber avaliações veterinárias, vermifugação e aplicação de antipulgas.

Como funciona o atendimento e o que levar

Para garantir a vaga, o responsável deve acessar o Portão do VetMóvel Paraná. No dia agendado, é obrigatória a apresentação de um documento pessoal e do comprovante de residência. Vale destacar que o programa é itinerante e utiliza unidades móveis equipadas para procedimentos clínicos e preventivos.

O cronograma de atendimento segue horários fixos para melhor organização: os gatos são atendidos no período da manhã, das 8h às 11h30, enquanto os cães recebem atendimento no período da tarde, das 13h às 16h. É fundamental respeitar essas janelas de tempo para garantir a fluidez do serviço.

Calendário e locais de vacinação

A programação de outubro começa no dia 1º, com ações no UniEnsino (CIC), e segue pelas Ruas da Cidadania, como Boqueirão e Pinheirinho, nos dias 1º e 2. O atendimento ocorre de forma descentralizada, passando por Parque como o Barigui, Barreirinha e Pinhal de Santana ao longo do mês.

Além dos Parque, Distrito de manutenção urbana e outros Centro Universitário também servirão como pontos de apoio. É importante que os tutores Confira com antecedência o endereço específico de cada localidade, visto que a distribuição das unidades busca cobrir diferentes regiões da cidade.

Sobre o programa VetMóvel Paraná

Dados apontam que, até o final de agosto, o programa já havia realizado quase 40 mil atendimentos. A ação atua de forma complementar ao CastraPet Paraná, garantindo que a população tenha suporte contínuo em medicina preventiva e tutela responsável para seus pets.

Perguntas Frequentes

1. Como realizar o agendamento para a vacinação?

O agendamento deve ser feito exclusivamente através do site oficial do VetMóvel Paraná.

2. Quais documentos são necessários no dia da vacinação?

O tutor deve apresentar um documento de identificação pessoal e o comprovante de residência atualizado.

3. Existe cobrança para os serviços veterinários?

Não, todos os serviços oferecidos pelo VetMóvel, incluindo vacinação e vermifugação, são totalmente gratuitos.

4. Quais horários devo seguir para meu pet?

Gatos são atendidos das 8h às 11h30 e cães das 13h às 16h.

5. O que o programa oferece além da vacina antirrábica?

O programa também realiza avaliações veterinárias, vermifugação, controle de carrapatos e aplicação de antipulgas.