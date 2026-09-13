Curitiba abre 8 mil vagas para vacinação gratuita de cães e gatos em outubro: veja o passo a passo para agendar o atendimento do seu pet

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Os tutores interessados já podem realizar o agendamento pelo site oficial do VetMóvel Paraná. A iniciativa faz parte de um cronograma maior que prevê a oferta de 20 mil vagas até o final deste ano, abrangendo diversos serviços essenciais para o bem-estar dos animais de estimação.
Conforme informação divulgada pelo veículo Banda B, a campanha é fruto de um convênio entre a Rede de Proteção Animal da Prefeitura e o programa estadual. Além da imunização, os animais podem receber avaliações veterinárias, vermifugação e aplicação de antipulgas.
Para garantir a vaga, o responsável deve acessar o Portão do VetMóvel Paraná. No dia agendado, é obrigatória a apresentação de um documento pessoal e do comprovante de residência. Vale destacar que o programa é itinerante e utiliza unidades móveis equipadas para procedimentos clínicos e preventivos.
O cronograma de atendimento segue horários fixos para melhor organização: os gatos são atendidos no período da manhã, das 8h às 11h30, enquanto os cães recebem atendimento no período da tarde, das 13h às 16h. É fundamental respeitar essas janelas de tempo para garantir a fluidez do serviço.
A programação de outubro começa no dia 1º, com ações no UniEnsino (CIC), e segue pelas Ruas da Cidadania, como Boqueirão e Pinheirinho, nos dias 1º e 2. O atendimento ocorre de forma descentralizada, passando por Parque como o Barigui, Barreirinha e Pinhal de Santana ao longo do mês.
Além dos Parque, Distrito de manutenção urbana e outros Centro Universitário também servirão como pontos de apoio. É importante que os tutores Confira com antecedência o endereço específico de cada localidade, visto que a distribuição das unidades busca cobrir diferentes regiões da cidade.
Dados apontam que, até o final de agosto, o programa já havia realizado quase 40 mil atendimentos. A ação atua de forma complementar ao CastraPet Paraná, garantindo que a população tenha suporte contínuo em medicina preventiva e tutela responsável para seus pets.
1. Como realizar o agendamento para a vacinação?
O agendamento deve ser feito exclusivamente através do site oficial do VetMóvel Paraná.
2. Quais documentos são necessários no dia da vacinação?
O tutor deve apresentar um documento de identificação pessoal e o comprovante de residência atualizado.
3. Existe cobrança para os serviços veterinários?
Não, todos os serviços oferecidos pelo VetMóvel, incluindo vacinação e vermifugação, são totalmente gratuitos.
4. Quais horários devo seguir para meu pet?
Gatos são atendidos das 8h às 11h30 e cães das 13h às 16h.
5. O que o programa oferece além da vacina antirrábica?
O programa também realiza avaliações veterinárias, vermifugação, controle de carrapatos e aplicação de antipulgas.