🚨 CASAL DE IDOSOS CAI EM GOLPE DE FALSO GERENTE E PERDE QUASE SEIS MIL REAIS

Um casal de idosos de Campina da Lagoa, Aparecido Cardoso dos Santos, conhecido como Tiozinho, e dona Teresa, foi vítima de estelionato virtual após cair no chamado golpe do falso gerente de banco.

Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, o criminoso entrou em contato pelo celular se passando por gerente bancário. Durante a conversa, informou que existiria um suposto empréstimo vinculado à conta do casal e ofereceu ajuda para realizar o cancelamento.

Acreditando estar falando com um funcionário da instituição financeira, as vítimas seguiram as orientações. Durante o falso procedimento, o criminoso conseguiu realizar uma transferência de R$ 5.899,99 da conta do casal.

O caso foi registrado junto à Polícia Civil de Campina da Lagoa e deverá ser investigado como estelionato praticado por meio virtual.

⚠️ ALERTA PRINCIPALMENTE PARA OS IDOSOS

Bancos não solicitam senhas, códigos de segurança ou instalação de aplicativos para “cancelar” empréstimos ou transferências suspeitas.

Recebeu uma ligação dizendo que há empréstimo, Pix ou compra suspeita? Desligue. Não clique em links, não instale aplicativos e não forneça códigos ou senhas. Procure o banco utilizando exclusivamente os canais oficiais ou vá pessoalmente à agência.

Foi vítima? Entre imediatamente em contato com o banco para tentar bloquear a operação, guarde números de telefone, mensagens e comprovantes e registre um boletim de ocorrência.

📰 Fonte: Portal O Vale

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