Promotoria promove conscientização sobre violência contra a mulher

A Promotoria de Justiça de Formosa do Oeste articulou na última sexta-feira, 28 de agosto, uma ação de conscientização sobre a violência contra a mulher, no espaço de eventos do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município de Jesuítas. A atividade integra a campanha Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência doméstica e à divulgação da Lei Maria da Penha.

O Promotor de Justiça Alexandre Galati Santos Pereira palestrou para integrantes da rede de proteção e da comunidade local sobre violência de gênero e agressão doméstica e familiar. O encontro fomentou a parceria entre instituições na prevenção e no combate da violência contra a mulher, reforçando a importância da atuação conjunta dos órgãos públicos e da sociedade.

Agosto Lilás

A iniciativa integra as ações desenvolvidas nacionalmente em decorrência da campanha Agosto Lilás, alusiva ao aniversário da Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006. Instituído por lei federal em 2022, o mês de conscientização visa sensibilizar a sociedade sobre as diversas formas de violência – física, psicológica, sexual, moral e patrimonial – que afetam as mulheres nos âmbitos doméstico, familiar e social.