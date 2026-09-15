Rodolfo Potiguar é o novo reforço do Serra Branca para a Copa Paraíba 2026: conheça a trajetória do volante

O Serra Branca oficializou a contratação do experiente volante Rodolfo Potiguar, de 38 anos, visando reforçar o time na disputa da Copa Paraíba 2026 e nos desafios da próxima temporada.

O clube paraibano segue movimentando o mercado de transferências para montar um elenco competitivo sob o comando do técnico Waguinho Dias. A chegada do atleta foi confirmada oficialmente pela diretoria do clube na manhã desta terça-feira, dia 15 de setembro de 2026.

Conforme informação divulgada pelo ge, o volante chega ao time com uma bagagem extensa no futebol brasileiro, trazendo experiência para o setor de meio-campo do Serra Branca. A contratação faz parte de uma série de movimentações estratégicas que o clube tem realizado nos últimos dias.

Carreira e passagens de destaque no futebol

Natural de Caicó, no Rio Grande do Norte, Rodolfo Potiguar iniciou sua trajetória profissional no Porto-PE. Ao longo de sua carreira, o jogador acumulou passagens por importantes clubes do cenário nacional, como o Náutico e o Central, consolidando seu nome no futebol pernambucano.

Um dos períodos mais longos e marcantes de sua trajetória ocorreu no Salgueiro, equipe que defendeu em duas oportunidades. Na segunda passagem, entre 2012 e 2017, o volante participou de 175 partidas, tornando-se uma referência para o clube naquela época.

Conquistas recentes e passagens por clubes catarinenses

Em 2019, o jogador iniciou um ciclo vitorioso no Brusque, onde permaneceu até 2025. Durante esse período, o volante foi peça importante na conquista de uma Copa Santa Catarina, duas Recopas Catarinenses e um título do Campeonato Catarinense, colecionando troféus em seu currículo.

Antes de acertar com o Serra Branca para a disputa da Copa Paraíba 2026, Rodolfo Potiguar teve passagens recentes por equipes como o Marcílio Dias, o Linense e o Altos, mantendo sua atividade constante no futebol brasileiro.

Planejamento do Carcará do Cariri

Desde a confirmação de Waguinho Dias como treinador, a diretoria do Serra Branca tem trabalhado intensamente na montagem do grupo. Até o momento, o clube já confirmou o acerto com nove novos atletas e garantiu a renovação contratual de outros quatro jogadores.

O foco total da equipe está no desempenho na Copa Paraíba e na preparação robusta para as competições que virão em 2027. O clube também anunciou recentemente a chegada do meia Ronaldo Mendes, ex-atleta de clubes como Santos e Chapecoense.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual a idade de Rodolfo Potiguar? O volante tem 38 anos de idade.

Quais os principais títulos do jogador no Brusque? Ele conquistou uma Copa Santa Catarina, duas Recopas Catarinenses e um Campeonato Catarinense.

Quem é o treinador do Serra Branca? O técnico responsável por comandar a equipe é Waguinho Dias.

Quantos atletas o Serra Branca já contratou para a temporada? A diretoria confirmou o acerto com nove novos atletas até o momento.

Qual o objetivo do clube para o restante de 2026? O principal foco atual é a disputa da Copa Paraíba e a preparação para os desafios da temporada seguinte.