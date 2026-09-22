Cenipa inicia investigação sobre queda de helicóptero com cantor Rick na serra de Santa Catarina

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos iniciou os trabalhos para esclarecer a queda da aeronave que vitimou o cantor Rick e outros passageiros na região serrana

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) deu início a uma investigação técnica para apurar as causas da queda do helicóptero de matrícula PP-MGR. A aeronave foi localizada nesta terça-feira (22) em uma área de serra na região de Urubici, em Santa Catarina.

O cantor Rick, conhecido pela dupla sertaneja Rick e Renner, estava entre os ocupantes do aparelho. Conforme as informações confirmadas, além do artista, outras quatro pessoas viajavam no helicóptero no momento do Acidentes, sendo que nenhuma delas sobreviveu à queda.

Os dados sobre a ocorrência foram divulgados pela Agência Brasil, que detalhou o início dos trabalhos de perícia e a mobilização das equipes de resgate e investigação para a área do Acidentes na serra catarinense.

Ação inicial e perícia técnica no local

Equipes do Cenipa e investigadores do Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA V), sediado em Canoas, no Rio Grande do Sul, foram mobilizados para a ação inicial. Esta etapa consiste na coleta de dados, inspeção minuciosa dos danos na aeronave e identificação dos fatores que contribuíram para o Acidentes.

Segundo o Cenipa, o prazo para a conclusão das investigações dependerá da complexidade dos levantamentos realizados no local. O órgão ressaltou que os trabalhos serão finalizados no menor tempo possível, garantindo a análise detalhada de todos os elementos encontrados na cena da queda.

Buscas e localização pela Força Aérea Brasileira

A localização dos destroços foi possível graças à atuação da Força Aérea Brasileira (FAB). A aeronave SC-105 Amazonas realizou uma operação de busca que acumulou cerca de 13 horas de voo até encontrar o helicóptero. Após a visualização do local, a equipe orientou a aproximação de outra aeronave que sobrevoava a região.

O planejamento estratégico das buscas foi coordenado pelo Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba (Salvaero Curitiba). O órgão foi o responsável por delimitar o perímetro de maior probabilidade para a localização do aparelho, permitindo que as equipes de solo e de resgate tivessem uma direção precisa para as operações de salvamento.

Perguntas frequentes sobre o Acidentes

Quem estava a bordo do helicóptero? O cantor Rick, da dupla Rick e Renner, e outras quatro pessoas estavam na aeronave. Não houve sobreviventes.

Onde o helicóptero foi localizado? Os destroços foram encontrados na região de serra de Urubici, em Santa Catarina, após buscas intensas.

Qual órgão investiga o caso? A investigação é conduzida pelo Cenipa, com suporte do SERIPA V, responsável por apurar as causas técnicas do Acidentes.

Como foi feita a localização da aeronave? A localização foi realizada pela Força Aérea Brasileira, através da aeronave SC-105 Amazonas, após planejamento do Salvaero Curitiba.

Qual a próxima etapa da investigação? O Cenipa realiza agora a chamada ação inicial, que envolve a coleta de dados e a análise dos fatores que contribuíram para a queda.