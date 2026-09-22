El Niño em pico eleva expectativa de temporais na primavera de 2026 no Paraná

Primavera começa às 21h05 de terça (22); Simepar prevê chuvas acima da média, com maior risco no centro-sul, oeste e sudoeste do Estados

A primavera de 2026 começa às 21h05 desta terça-feira (22) e deve ser marcada por chuvas e temperaturas acima da média no Paraná, segundo previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

O instituto relaciona o cenário ao fortalecimento do El Niño, fenômeno que aquece as águas do Pacífico e que, de acordo com atualização do Climate Prediction Center, órgão do serviço meteorológico dos Estados Unidos (NOAA)

Previsão para a estação

O Simepar aponta que as regiões com maior probabilidade de registrar chuva acima da média são o centro-sul, o oeste e o sudoeste do Paraná. Em novembro, os desvios em relação à média devem ser mais marcantes no Centro-Sul, Oeste e Sudoeste; em dezembro, a faixa oeste deve apresentar os valores mais distantes da média.

O que ocorreu no inverno

O Simepar também informou que o Paraná teve chuvas e temperaturas acima da média durante o inverno, iniciado em junho. A Defesa Civil Estadual contabilizou 228 ocorrências em 150 municípios nos meses de junho, julho e agosto.

Entre os registros, houve 95 ocorrências de vendavais, 62 de granizo e 5 de tornados. Os vendavais causaram estragos em 75 municípios. Os tornados atingiram Reserva, Piraí do Sul, Turvo, Nova Cantu e Laranjeiras do Sul; Reserva e Piraí do Sul foram os municípios que registraram danos mais expressivos e chegaram a decretar situação de emergência.

Ao longo de três meses, 39 prefeituras decretaram situação de emergência: Alto Paraíso, Alto Piquiri, Ampére, Antonina, Arapuã, Barracão, Cafezal do Sul, Cambé, Cândido de Abreu, Candói, Chopinzinho, Cidade Gaúcha, Diamante do Oeste, General Carneiro, Goioerê, Goioxim, Guaratuba, Iporã, Irati, Manoel Ribas, Marmeleiro, Marquinho, Morretes, Nova Laranjeiras, Palmital, Perobal, Pinhão, Piraí do Sul, Pitanga, Pranchita, Quedas do Iguaçu, Renascença, Reserva, Rio Bonito do Iguaçu, Rio Negro, Santa Maria do Oeste, Tibagi, Turvo e Xambrê.

Fonte: Simepar; atualização do Climate Prediction Center (NOAA); Defesa Civil Estadual, segundo G1 Paraná.