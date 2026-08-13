Chefes de esquema de falsificação de anabolizantes são expulsos do Paraguai e entregues no Paraná

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Dois brasileiros apontados como chefes de um grupo responsável pela falsificação e distribuição ilegal de anabolizantes e suplementos emagrecedores foram expulsos do Paraguai e entregues às autoridades brasileiras na noite de quarta-feira (12), conforme informações divulgadas pelo g1 PR e RPC Foz do Iguaçu.
Roberto Carlos Pereira de Carvalho, conhecido como “Jiraiya”, e Jeferson Oliveira dos Santos, foram conduzidos até a Ponte Internacional da Amizade, na fronteira entre Ciudad del Este, Paraguai, e Foz do Iguaçu, Paraná. A prisão deles ocorreu durante uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) que desarticulou o esquema.
A investigação revelou que os suspeitos utilizavam uma casa em Ciudad del Este como base para a fabricação clandestina dos anabolizantes e medicamentos falsificados, que depois eram levados ilegalmente para o Brasil. Estima-se que o grupo atua há pelo menos 12 anos, movimentando mensalmente mais de R$ 500 mil com a venda dos produtos ilícitos.
A ação policial culminou na prisão de cerca de 40 pessoas entre Brasil e Paraguai. No Paraná, cinco foram detidas por ordens judiciais e outras duas presas em flagrante por porte ilegal de armas e munições.
Segundo a PCDF, Foz do Iguaçu era utilizada para a entrada clandestina de insumos vindos do Paraguai e para a lavagem do dinheiro proveniente da venda dos produtos adulterados. A cidade abrigava um núcleo especializado em movimentar valores com o auxílio de doleiros nas duas margens da fronteira, com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos recursos e reinvesti-los no esquema criminoso.
Os insumos trazidos do Paraguai eram levados a outros pontos no Brasil, onde ocorriam a produção clandestina dos anabolizantes, que misturavam hormônios, diuréticos e estimulantes em condições precárias. A organização tinha atuação em Estados como Distrito Federal, Goiás, Paraíba e Paraná, com núcleos na fabricação, armazenamento e venda dos produtos adulterados.
Em Foz do Iguaçu, uma fornecedora e seu marido coordenavam o abastecimento dos estados. Médicos veterinários supostamente ligados ao grupo emitiram receitas falsas para aquisição de substâncias controladas, enquanto nutricionistas e treinadores também estão sendo investigados por recomendarem os produtos ilegais.
Foram cumpridos 43 mandados de prisão e 64 de busca e apreensão, além do bloqueio de patrimônio dos investigados no valor aproximado de R$ 32 milhões. Aerenção da operação incluiu a apreensão de 25 veículos de luxo, o fechamento de 13 estabelecimentos e a exclusão de 22 perfis usados para a divulgação e comercialização dos anabolizantes falsificados.