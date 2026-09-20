A China promove uma estratégia de cooperação internacional ao conectar diferentes nações por meio da relação História e econômica com grandes rios do mundo.

O rio Yangtzé, que é a espinha dorsal da Econômica chinesa, Sérvia como ponto de encontro para representantes de diversos países. O evento reuniu pesquisadores, jornalistas e artistas de quase 20 nações, incluindo Brasil, Egito, Sérvia e Austrália.

A iniciativa faz parte da estratégia do presidente Xi Jinping, lançada em março de 2023, chamada Iniciativa para a Civilização Global. O objetivo central é promover valores comuns da humanidade por meio da cooperação técnica e cultural entre os países participantes.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o fórum destacou a importância de compartilhar sabedorias de civilizações milenares para enfrentar desafios contemporâneos como as mudanças climáticas e a poluição hídrica.

Intercâmbio de saberes sobre gestão hídrica

Durante o evento em Chongqing, especialistas egípcios apresentaram modelos de medição das águas do rio Nilo, usados para antecipar secas e enchentes. Esse intercâmbio visa criar métodos mais eficazes de proteção para as comunidades ribeirinhas.

O professor Alaa Hussein Mahmoud Menshawy, da Universidade de Luxor, reforçou que o crescimento populacional e as transformações ambientais afetam diretamente os rios. Para ele, trabalhar em conjunto é essencial para garantir a sobrevivência dessas populações.

O desafio do desenvolvimento sustentável

A China reconheceu que o rápido crescimento Econômica das últimas décadas trouxe danos ao equilíbrio ecológico do Yangtzé, incluindo a extinção do golfinho Baiji em 2006. O país adotou agora a doutrina da civilização ecológica.

Essa política, que virou prioridade nacional em 2012 e foi incluída na Constituição chinesa em 2018, busca conciliar o progresso com a preservação. Medidas como a proibição da pesca profissional por dez anos exemplificam essa nova postura estatal.

Conexão entre o Yangtzé e o Amazonas

O Brasil teve destaque no fórum, com especialistas discutindo a preservação da bacia Amazônia. A mídia estatal chinesa produziu o documentário Quando o Yangtzé encontra o Amazonas, que registra a vida de ribeirinhos nos dois países.

FAQ: Perguntas e Respostas

1. Qual o principal objetivo do fórum sobre rios na China?

O evento busca conectar povos através de seus grandes rios, promovendo cooperação técnica para proteger o meio ambiente e compartilhar conhecimentos sobre gestão hídrica.

2. O que é a Iniciativa para a Civilização Global?

É uma estratégia lançada pelo presidente Xi Jinping em 2023, que visa promover valores comuns entre as nações e fomentar a cooperação internacional em diversas áreas.

3. Como a China lida com os impactos ambientais no rio Yangtzé?

O país adotou a doutrina da civilização ecológica, que prioriza a conservação e a restauração ambiental, proibindo a pesca profissional e investindo em projetos de recuperação do ecossistema.

4. Qual a relação entre o Brasil e o fórum chinês?

O Brasil participou do evento com pesquisadores e jornalistas, discutindo a proteção do rio Amazonas e trocando experiências sobre o impacto da industrialização em regiões banhadas por grandes rios.

5. Existe um documentário sobre essa cooperação?

Sim, a mídia estatal chinesa produziu o documentário chamado Quando o Yangtzé encontra o Amazonas, que explora a cultura e o cotidiano de povos ribeirinhos nos dois países.