Chitãozinho & Xororó celebra as raízes sertanejas no ‘Altas Horas’

No repertório, Chitãozinho & Xororó apresenta sucessos que atravessam gerações, como “Fogão de Lenha”, “Fio de Cabelo”, “Evidências”, “Sinônimos” e “Na Aba do Meu Chapéu”. O programa também traz encontros especiais, como “Ela Chora, Chora” com Rionegro & Solimões, “Apaixonado” ao lado de Sami Rico, “Deixei de Ser Cowboy por Ela” com Duda Bertelli e “Caipira Eu Sou” com o Traia Véia. A dupla convida ainda Moisés Lima para dividir o palco em “Meninos de Roça”.