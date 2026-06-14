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Chitãozinho & Xororó celebra as raízes sertanejas no ‘Altas Horas’

Chitãozinho & Xororó celebra as raízes sertanejas no ‘Altas Horas’

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Chitãozinho & Xororó celebra as raízes sertanejas no ‘Altas Horas’
1 de 1 Rionegro e Solimões no 'Altas Horas' — Foto: Globo/ Miguel Salvatore

No repertório, Chitãozinho & Xororó apresenta sucessos que atravessam gerações, como “Fogão de Lenha”, “Fio de Cabelo”, “Evidências”, “Sinônimos” e “Na Aba do Meu Chapéu”. O programa também traz encontros especiais, como “Ela Chora, Chora” com Rionegro & Solimões, “Apaixonado” ao lado de Sami Rico, “Deixei de Ser Cowboy por Ela” com Duda Bertelli e “Caipira Eu Sou” com o Traia Véia. A dupla convida ainda Moisés Lima para dividir o palco em “Meninos de Roça”.

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

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