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CHOPP COLÔNIA É COM A BORTOLI CHOPP!Vai reunir os amigos, fazer uma festa ou …

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🍺 CHOPP COLÔNIA É COM A BORTOLI CHOPP! 🍺

Vai reunir os amigos, fazer uma festa ou comemorar uma ocasião especial? Então escolha a cremosidade, o sabor e a qualidade do verdadeiro Chopp Colônia, considerado por muitos o melhor chopp do Brasil!

✅ Chopp sempre gelado;
✅ Qualidade garantida;
✅ Ideal para festas, confraternizações e eventos;
✅ Distribuidor autorizado em Ubiratã.

📞 Faça já a sua encomenda: (44) 98844-8356 👤 Alex Bortoli

🍻 BORTOLI CHOPP – DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CHOPP COLÔNIA EM UBIRATÃ.

Porque momentos especiais merecem um chopp de verdade! 🍺✨

👉 @choppcoloniaubirata

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Corinthia Mes

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