HOMEM É DENUNCIADO POR AMEAÇAR COMPANHEIRA E JOGAR PERTENCES DELA NA RUA EM JURA

HOMEM É DENUNCIADO POR AMEAÇAR COMPANHEIRA E JOGAR PERTENCES DELA NA RUA EM JURANDA

Uma discussão entre um casal terminou em denúncia de violência doméstica e mobilizou a Polícia Militar nesta segunda-feira (27), em Juranda. Segundo a vítima, além de ameaçá-la de morte, o companheiro retirou seus pertences da residência e os arremessou para a rua, deixando seus objetos pessoais espalhados em plena via pública.

De acordo com as informações repassadas ao Portal Ubiratã Online pela Polícia Militar, a vítima, de 35 anos, relatou que o convivente, de 27 anos, teria feito ameaças de morte durante uma discussão e, em seguida, retirado seus pertences da casa onde moravam, lançando-os para fora da residência.

Quando os policiais chegaram ao endereço, o suspeito já havia deixado o local. Com base nas informações fornecidas pela mulher, a equipe realizou patrulhamento nas proximidades e conseguiu localizar o homem.

Durante a abordagem, ele confirmou que havia discutido com a companheira nos últimos dias, mas negou ter feito ameaças ou cometido qualquer agressão física.

Diante da situação, ambos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Ubiratã, onde foram adotadas as medidas cabíveis pela Polícia Judiciária.

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