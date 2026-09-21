Bebê de 1 ano sofre queimaduras graves nos olhos após contato acidental com soda cáustica durante produção de sabão caseiro em Goiás

Um bebê de apenas 1 ano e 9 meses foi vítima de um grave acidente doméstico envolvendo soda cáustica, substância utilizada pela família na fabricação de sabão caseiro em Catalão, Goiás.

O incidente ocorreu no último sábado (19), mobilizando equipes de resgate e exigindo cuidados médicos especializados para garantir a integridade da visão da criança. O caso foi registrado e acompanhado pelas autoridades locais após o pedido de socorro da família.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a mãe buscou ajuda diretamente no pátio do 10º Batalhão Bombeiro Militar (10º BBM) por volta das 15h35. Na ocasião, o bebê apresentava choro intenso e sinais claros de lesões na região dos olhos.

Atendimento emergencial e transferência

Ao receber a criança, os bombeiros realizaram imediatamente os procedimentos de descontaminação, lavando a área atingida com água corrente para remover resíduos do produto químico.

Após a estabilização básica no pronto-socorro da Santa Casa de Catalão, a equipe médica avaliou que o quadro exigia acompanhamento especializado. Por esse motivo, o bebê foi transferido para o Hospital de Olhos, em Goiânia, onde permanece em estado estável.

Orientações de segurança com produtos corrosivos

O Corpo de Bombeiros reforça a necessidade de cautela extrema ao manusear substâncias perigosas em ambientes domésticos. A orientação é que produtos químicos fiquem sempre fora do alcance de crianças, armazenados em recipientes adequados e com identificação clara para evitar confusões.

Além disso, é fundamental evitar o uso de embalagens de bebidas ou alimentos para guardar produtos de limpeza ou químicos. Durante o preparo de itens como sabão caseiro, o uso de equipamentos de proteção individual, como luvas e óculos de segurança, é indispensável para prevenir acidentes graves.

FAQ – Perguntas e Respostas

1. O que causou as queimaduras no bebê?

As queimaduras foram causadas pelo contato direto com soda cáustica, um produto químico corrosivo utilizado pela família na produção de sabão caseiro.

2. Como foi o primeiro atendimento à criança?

A mãe levou o bebê ao 10º Batalhão Bombeiro Militar em Catalão, onde os militares realizaram a lavagem da região atingida com água corrente para descontaminação.

3. Qual o estado de saúde do bebê?

A criança foi transferida para o Hospital de Olhos em Goiânia e, segundo as informações, encontra-se em estado estável.

4. Quais os riscos da soda cáustica em casa?

Por ser uma substância altamente corrosiva, o contato com a pele ou olhos pode causar lesões graves, exigindo cuidados redobrados, especialmente em casas com crianças.

5. Quais as principais recomendações dos bombeiros?

Manter produtos químicos trancados, longe de crianças, usar embalagens originais e, durante o manuseio, utilizar sempre luvas e óculos de proteção.