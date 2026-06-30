Colo Colo prepara formación con tres cambios ante Unión Española

Colo Colo vuelve a la acción y en racha. El Cacique visita a Unión Española este lunes por la cuarta fecha del Grupo E de Copa Chile 2026, y el equipo de Fernando Ortiz tiene la misión de alargar su ventaja como puntero en la tabla del certamen.

Los albos registran tres victorias en línea: dos por Copa Chile y una en la Liga de Primera, con un total de seis triunfos y sólo una derrota en los últimos siete encuentros.

En el último entrenamiento de hoy, Ortiz definió la formación frente a los hispanos con tres cambios respecto al once inicial que inició la victoria 3-2 frente a O’Higgins.

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La formación de Colo Colo ante UE

De no mediar contratiempos, Colo Colo formará con Gabriel Maureira en el arco; Joaquín Sosa, Arturo Vidal y Jonathan Villagra en defensa; Erick Wiemberg, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Matías Fernández Cordero en la zona de volantes; Leandro Hernández y Maximiliano Romero en el ataque.

Ortiz preparó tres cambios para el duelo de Colo Colo contra Unión Española.

De esta forma, Lautaro Pastrán, Diego Ulloa y Jeyson Rojas salen de la formación titular para darles su lugar a Álvaro Madrid, Erick Wiemberg y Matías Fernández Cordero.

Asimismo, Colo Colo lamentará las ausencias de Javier Correa (presenta una sobrecarga muscular) y Claudio Aquino, quien se reintegra de una tenosinovitis de rodilla.

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Los albos visitan a Unión Española este lunes 29 de junio, desde las 19:30 horas en el estadio Santa Laura, por la cuarta fecha del Grupo E de Copa Chile. Arbitrará Diego Flores.

Resumen:

-Lunes 29 de junio: Colo Colo enfrenta a Unión Española a las 19:30 horas.

-Tres cambios: el DT Fernando Ortiz modificó la formación respecto al último triunfo.

-Javier Correa y Claudio Aquino: son bajas confirmadas del encuentro por problemas médicos.