COMCAM TEM 264,1 MIL ELEITORES; UBIRATÃ MANTÉM TERCEIRO MAIOR COLÉGIO ELEITORAL DA REGIÃO

A região da Comcam conta com 264.100 eleitores aptos a votar nas eleições gerais de 2026. O número representa uma redução de 3.152 eleitores (1,18%) em relação às eleições municipais de 2024, quando o total era de 267.252 votantes.

Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após o fechamento do cadastro eleitoral, realizado em maio. A diminuição no número de eleitores foi registrada em 23 dos 25 municípios da Comcam. Apenas Araruna e Juranda apresentaram crescimento no eleitorado.

Campo Mourão segue como o maior colégio eleitoral da região, com 70.431 eleitores, apesar de ter registrado a maior redução em números absolutos. Em seguida aparecem Goioerê, com 21.185 eleitores, Ubiratã, com 19.155, Terra Boa, com 13.370, e Campina da Lagoa, com 12.377. Juntos, esses cinco municípios concentram mais da metade do eleitorado da Comcam.

Entre as maiores reduções também estão Mamborê, Barbosa Ferraz, Moreira Sales, Terra Boa, Campina da Lagoa, Goioerê e Nova Cantu, que perderam eleitores em comparação ao pleito de 2024.

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