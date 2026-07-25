Igrejas em uso podem ser tombadas à força em cidade do Paraná

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Desde junho, oito igrejas históricas de Ponta Grossa, no Paraná, estão submetidas a processos preliminares de tombamento abertos pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac).
A medida já impôs restrições administrativas aos imóveis antes mesmo da decisão definitiva. Segundo a notificação publicada pelo Compac, intervenções de restauração e conservação devem ser previamente aprovadas pelo conselho. Os templos afetados pela medida são seis igrejas católicas pertencentes à Mitra da Diocese de Ponta Grossa, uma igreja católica de rito bizantino ligada à Ordem de São Basílio Magno e uma igreja ortodoxa ucraniana.
Dom Bruno Elizeu Versari, bispo católico da diocese de Ponta Grossa, pediu a suspensão do processo e, em sessão da Câmara Municipal, deu um exemplo de como o tombamento pode prejudicar a preservação do patrimônio, dependendo de como for feito. “Quem conhece Paranaguá [município do interior do Paraná], o centro é tombado. Está abandonado, completamente abandonado. A experiência que nós temos é que ambiente tombado é ambiente abandonado. É a experiência que temos”, afirmou. “Nossos padres fazem curso de filosofia, de teologia, de arte sacra, e jamais permitiriam uma coisa dessas [o abandono]”, acrescentou.
Embora o tombamento não transfira a propriedade nem proíba o funcionamento das igrejas, ele retira dos responsáveis pelos templos a decisão exclusiva sobre intervenções nos imóveis. Dependendo do alcance definido pelo Compac, alterações em fachadas, telhados, instalações elétricas, equipamentos de acessibilidade, altares e outras estruturas poderiam ficar condicionadas à aprovação de um órgão municipal.
As deliberações que deram origem aos processos ocorreram em reuniões do Compac realizadas em 4 de maio e 1º de junho. A medida tornou-se pública em meados de junho e alcançou a Catedral Sant’Ana e as paróquias Nossa Senhora do Rosário, Sagrado Coração de Jesus, Senhor Bom Jesus, São Sebastião e São José – todas católicas romanas –, além da Igreja da Transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo, católica de rito bizantino, e da paróquia São Jorge Protetor, ortodoxa ucraniana.
Em reação, vereadores locais já apresentaram o Projeto de Lei Municipal 232/2026, que exige a autorização expressa da instituição religiosa para que o tombamento seja concluído. A proposta, chamada de Lei de Garantia da Autonomia das Instituições Religiosas em Processos de Tombamento, tenta impedir que templos sejam tombados contra a vontade dos proprietários.
A vereadora Joce Canto (PP-PR), que é paroquiana da Catedral Sant’Ana, destacou em sessão da Câmara que “a manutenção das igrejas é muito bem feita” com o dinheiro arrecadado dos paroquianos. Ela lamentou que o processo de tombamento tenha sido iniciado sem diálogo com os líderes religiosos. “Não foi, em nenhum momento, consultado nenhum líder religioso, principalmente nosso líder Dom Bruno, sobre o tombamento das igrejas. Nós já fazemos a preservação, e nada será mudado.”
No Brasil, o Decreto-Lei 25/1937 admite o tombamento compulsório de bens privados considerados de interesse histórico, desde que o proprietário seja comunicado e lhe seja dada a oportunidade de impugnação. Em Ponta Grossa, porém, os imóveis atingidos não são só construções históricas, mas estão em funcionamento e são mantidos e usados diariamente por comunidades católicas e cristãs orientais.
Para Jean Marques Regina, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião (IBDR), mestre em Direito Político e Econômico e pós-graduado em Liberdade Religiosa e Teologia, o tombamento compulsório de uma igreja, dependendo de como for feito, pode violar a autonomia religiosa.
Ele destaca que “a autodeterminação da organização religiosa não protege apenas doutrina, governo interno e escolha de ministros”, mas também “a organização material do culto”. “Altar, púlpito, batistério, acústica, iluminação, circulação, acessibilidade e disposição interna não são necessariamente detalhes arquitetônicos neutros; podem integrar a própria forma como aquela comunidade celebra, ensina e vive sua fé”, explica.
Seria inconstitucional, segundo Marques Regina, transformar o órgão público “em uma espécie de administrador indireto do templo, obrigando a organização religiosa a pedir autorização estatal para adaptações necessárias à liturgia, à segurança, à acessibilidade ou ao crescimento da comunidade”.
“O Estado pode preservar o patrimônio, mas não pode usar essa competência para congelar a vida religiosa. Igreja histórica não é peça de museu. Sua relevância cultural decorre, em grande parte, de continuar sendo igreja”, observa.
Por enquanto, o tombamento é preliminar, isto é, os imóveis ainda não estão definitivamente tombados. A abertura do processo, porém, já impõe restrições administrativas provisórias e limita intervenções que possam alterar suas características. As instituições continuam funcionando normalmente e podem realizar reparos e manutenções de rotina, mas obras de restauração, conservação ou maior alcance dependem desde já de aprovação prévia do Compac.
O órgão ainda não divulgou o que pretende preservar em cada igreja. A Gazeta do Povo entrou em contato com o Compac, que ainda não respondeu.
Uma das preocupações das igrejas é o impacto financeiro. A instituição proprietária permanece responsável pela conservação do imóvel e pode ser obrigada a usar técnicas e projetos mais caros que os empregados em uma reforma comum. O município tem um Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural, mas não apresentou até agora uma garantia de recursos para a manutenção ou restauração das igrejas incluídas nos processos.
Marques Regina ressalta que a legislação brasileira adota uma “laicidade colaborativa”, em que “patrimônio cultural e liberdade religiosa não precisam ser tratados como forças inimigas”. Para ele, “a solução constitucionalmente mais madura é preservar sem descaracterizar e proteger sem governar a igreja por dentro”.
“O tombamento deve identificar com precisão o que possui efetivo valor cultural. Se o interesse histórico está na fachada, na volumetria, nos vitrais, no campanário ou em determinadas obras artísticas, não há justificativa automática para submeter todo o interior do templo ao mesmo regime de restrição”, observa.
A melhor solução, para ele, seria o “tombamento funcionalmente calibrado”: proteger os elementos de valor histórico deixando “uma faixa real de autonomia para adaptações litúrgicas, pastorais, tecnológicas e de acessibilidade”.
Além disso, segundo ele, “seria recomendável um plano de preservação construído com participação da própria comunidade religiosa, distinguindo três zonas: elementos intangíveis, elementos modificáveis mediante comunicação e elementos sujeitos à autorização específica”. “Isso reduz arbitrariedade, dá segurança jurídica e evita que cada pequena intervenção se transforme em conflito administrativo”, diz.
O PL 232/2026 da Câmara de Ponta Grossa, de autoria do vereador Pastor Ezequiel Bueno (Podemos-PR), conta com proposta justamente nesse sentido, com o objetivo de “promover o diálogo entre o poder público e as comunidades religiosas, assegurando que a preservação do patrimônio histórico ocorra de forma consensual e respeitosa”, de acordo com texto de sua justificativa.
Um de seus artigos afirma que o poder público “deverá garantir ampla participação da instituição religiosa durante todas as fases do procedimento de análise e preservação do imóvel”. O projeto tramita na Casa e já passou por quatro comissões diferentes em julho, mas ainda não chegou ao plenário.
CRÉDITOS E LINK DO ARTIGO
Mais Notícias
Home Page – Início
See more: The Global Track