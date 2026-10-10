Deputada eleita Ana Elisa receberá proteção do Estado após sofrer ameaças de morte e estupro nas redes sociais

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania determinou a proteção da deputada federal eleita Ana Elisa diante de graves ameaças de morte e estupro.

A parlamentar, que foi eleita pelo Partido dos Trabalhadores, relatou que os ataques em suas redes sociais se tornaram constantes e perigosos. Segundo a parlamentar, a situação de vulnerabilidade se agravou drasticamente logo após o primeiro turno das eleições.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o governo federal solicitou ao Programa Estadual de Proteção de Minas Gerais medidas urgentes. O objetivo é garantir a segurança física da deputada para que ela possa exercer seu mandato.

A equipe de Ana Elisa precisou desativar sua conta no Twitter. A parlamentar afirmou que recebia ameaças de morte a cada dois minutos, o que impossibilitou a manutenção das atividades digitais durante o período eleitoral.

Medidas de segurança e investigação

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania não detalhou as estratégias de proteção adotadas para preservar a integridade da parlamentar. No entanto, o órgão confirmou que o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas atuará em conjunto com as autoridades estaduais.

Foi solicitada à Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais uma análise de risco detalhada. Além disso, a pasta pediu a articulação com órgãos de inteligência policial para identificar os responsáveis pelos ataques virtuais e pelas mensagens de teor criminoso.

Perfil da parlamentar eleita

Ana Elisa, de 21 anos, é natural de Divinópolis e estudante de Direito. Antes de ser eleita, ela atuava como estagiária no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Sua trajetória política ganhou destaque nacional devido ao expressivo número de votos recebidos nas urnas.

Com mais de 524 mil votos, ela se tornou a segunda deputada federal mais votada do estado. Além disso, o resultado a consagrou como a mulher mais votada da história de Minas Gerais para a Câmara dos Deputados e a parlamentar mais jovem já eleita no Brasil.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o caso

Por que Ana Elisa receberá proteção?

A deputada eleita sofreu ameaças de morte e estupro nas redes sociais, o que a deixou em situação de vulnerabilidade e risco à sua integridade física.

Qual órgão é responsável pela segurança da deputada?

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania solicitou a atuação do Programa Estadual de Proteção de Minas Gerais, em parceria com o programa nacional de proteção a defensores de direitos humanos.

Quando as ameaças se intensificaram?Segundo o relato da parlamentar, os ataques aumentaram consideravelmente após o primeiro turno das eleições e a disseminação de notícias falsas sobre sua figura Público.

O que a equipe da parlamentar fez para se proteger?

A equipe de Ana Elisa desativou sua conta na rede social Twitter devido à alta frequência das ameaças, que chegavam a ocorrer a cada dois minutos.

Qual a idade e a formação da deputada?

Ana Elisa tem 21 anos, é natural de Divinópolis, estudante de Direito e trabalhava como estagiária no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais antes de ser eleita.