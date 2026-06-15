Comunidade se despede de Dona Erna Thomann, pioneira que chegou a Cascavel na década de 1960

Familiares comunicaram o falecimento de Erna Thomann, pioneira de Cascavel e figura conhecida por sua participação ativa em grupos da terceira idade do município.

Vida dedicada à comunidade

Dona Erna chegou a Cascavel na década de 1960, período em que a cidade ainda dava seus primeiros passos rumo ao crescimento que se consolidaria nas décadas seguintes. Ao longo dos anos, construiu amizades e participou de diferentes atividades voltadas à convivência e ao fortalecimento da comunidade.

Ela teve atuação destacada nos grupos da terceira idade da Asservel e do Clube Comercial, sendo eleita por alguns anos rainha do Grupo Alegria, função que desempenhou com entusiasmo e carinho.

O velório é realizado na Capela Master da Acesc, em Cascavel. O sepultamento está previsto para a tarde desta segunda-feira (15).

Família convida amigos para a despedida

Em mensagem encaminhada à CGN, os familiares convidaram amigos e pessoas que conviveram com Dona Erna para prestarem as últimas homenagens.

“Deixamos o comunicado para que amigos de nossa querida avó possam vir até ela se despedir”, diz a nota da família.

A equipe da CGN manifesta sentimentos de pesar aos familiares e amigos neste momento de despedida.