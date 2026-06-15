Condenado a mais de 25 anos por estupro de vulnerável é preso em Assis Chateaubriand

A Polícia Militar cumpriu, na manhã de domingo (14), um mandado de prisão em Assis Chateaubriand contra um homem condenado definitivamente pelo crime de estupro de vulnerável.

Procurado foi localizado em casa

Segundo a corporação, durante diligências realizadas pela equipe policial, o homem foi encontrado em sua residência e informado sobre a ordem judicial expedida em seu desfavor.

A prisão ocorreu sem intercorrências e, de acordo com a PM, não houve necessidade do uso de algemas em razão da postura colaborativa apresentada pelo condenado.

Pena supera 25 anos de prisão

Conforme o boletim policial, a condenação transitada em julgado prevê pena de 25 anos, um mês e cinco dias de reclusão, nos termos do artigo 217-A do Código Penal.

Após a prisão, o homem foi encaminhado para exame de lesões corporais e posteriormente entregue ao sistema prisional.

Condenado permanece à disposição da Justiça

A partir de agora, ele permanecerá sob custódia do sistema penitenciário para cumprimento da pena determinada pelo Poder Judiciário.