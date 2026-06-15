Condenado a mais de 25 anos por estupro de vulnerável é preso em Assis Chateaubriand

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A Polícia Militar cumpriu, na manhã de domingo (14), um mandado de prisão em Assis Chateaubriand contra um homem condenado definitivamente pelo crime de estupro de vulnerável.
Segundo a corporação, durante diligências realizadas pela equipe policial, o homem foi encontrado em sua residência e informado sobre a ordem judicial expedida em seu desfavor.
A prisão ocorreu sem intercorrências e, de acordo com a PM, não houve necessidade do uso de algemas em razão da postura colaborativa apresentada pelo condenado.
Conforme o boletim policial, a condenação transitada em julgado prevê pena de 25 anos, um mês e cinco dias de reclusão, nos termos do artigo 217-A do Código Penal.
Após a prisão, o homem foi encaminhado para exame de lesões corporais e posteriormente entregue ao sistema prisional.
A partir de agora, ele permanecerá sob custódia do sistema penitenciário para cumprimento da pena determinada pelo Poder Judiciário.
Fonte do Artigo
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