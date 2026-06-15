Corinthians aceita proposta de 20 milhões de euros para vender Yuri Alberto, revela presidente

O Corinthians é um dos clubes brasileiros que mais vem tendo problemas financeiros. Por isso, negociação de jogadores é sempre um assunto em pauta, e um dos atletas que chamam atenção é Yuri Alberto. Aliás, o camisa 9 já possui um preço para ser negociado.

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, comentou recentemente sobre o futuro de Yuri Alberto e procurou minimizar as especulações envolvendo uma possível saída do atacante.

Em entrevista à Rádio TMC, o dirigente afirmou estar confiante na permanência do jogador, apesar das declarações feitas pelo camisa 9 em maio, quando revelou o desejo de atuar no exterior e indicou o futebol italiano como um destino que lhe agrada.

Ao abordar o assunto, Stabile sugeriu que as falas do atleta podem ter sido influenciadas por pessoas de seu entorno. Segundo ele, Yuri Alberto mantém uma postura exemplar no dia a dia do clube e demonstra grande comprometimento dentro de campo.

“O Yuri sempre foi um jogador dedicado, que se entrega ao máximo em cada partida e ajuda os companheiros. Vejo nele um profissional comprometido e acredito que continuará conosco”, afirmou o presidente.

Atualmente, o Corinthians possui 45% dos direitos econômicos do atacante. Os outros 50% pertencem ao Zenit, da Rússia, enquanto os 5% restantes estão ligados ao empresário André Cury.

Apesar de descartar uma negociação neste momento, Stabile deixou claro que o clube possui uma avaliação definida para sua participação nos direitos do jogador.

Segundo ele, o Corinthians aceitaria negociar sua fatia por 20 milhões de euros (R$ 119,3 milhões). Caso uma proposta nesse valor não seja apresentada, o dirigente ressaltou que a única alternativa seria o pagamento integral da multa contratual.

Com isso, a diretoria alvinegra mantém o discurso de confiança na permanência de Yuri Alberto, considerado uma das principais peças do elenco para a sequência da temporada.

Créditos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Clube atrasa pagamento dos jogadores

O assunto negociações quase sempre vem à tona no Timão muito pelo fato dos problemas de caixa. Prova disso, foi uma notícia recente envolvendo o pagamento dos profissionais do clube.

O Corinthians voltou a enfrentar problemas para cumprir seus compromissos financeiros com o elenco profissional. Pelo segundo mês consecutivo, o clube não efetuou dentro do prazo o pagamento dos salários de jogadores e integrantes da comissão técnica liderada por Fernando Diniz.

Os vencimentos referentes ao mês de maio deveriam ter sido depositados até o quinto dia útil de junho, mas a previsão não foi cumprida, de acordo com informações do portal Meu Timão.

A situação repete o cenário registrado no mês anterior, quando houve atraso nos pagamentos relativos a abril. Na ocasião, a regularização ocorreu após alguns dias, enquanto os demais funcionários do clube receberam normalmente dentro do prazo previsto.

Até o momento, a diretoria não divulgou uma data para a quitação dos valores em aberto. Nos bastidores, porém, a administração trabalha para evitar que o atraso se prolongue.

Nas últimas semanas, o clube tem lidado com dificuldades de caixa em meio a compromissos relacionados a dívidas e acordos envolvendo órgãos como o Regime Centralizado de Execuções (RCE), a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) e a Fazenda Nacional.

O cenário financeiro segue pressionado por uma dívida total que gira em torno de R$ 2,7 bilhões. Além disso, o Corinthians enfrenta sanções no mercado de transferências por conta de débitos pendentes.

Um dos casos envolve a contratação do volante José Martínez, junto ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos. Após decisões desfavoráveis na FIFA e no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), o clube foi obrigado a quitar cerca de US$ 1,425 milhão, além de juros e encargos adicionais.

Outra preocupação é a negociação envolvendo Rodrigo Garro. O Corinthians busca solucionar uma pendência financeira com o Talleres, da Argentina, para evitar uma nova punição esportiva. O valor cobrado pelos argentinos é de aproximadamente US$ 7 milhões.

O clube também acumula outros processos internacionais. Um deles envolve o New York City FC, que cobra cerca de US$ 850 mil referentes à extensão do empréstimo do atacante Talles Magno.

Paralelamente, o Timão ainda corre o risco de sofrer novas restrições após decisão do CAS que determinou o pagamento de mais de R$ 6 milhões ao FC Midtjylland, da Dinamarca, por questões ligadas à contratação do volante Charles.

Diante desse cenário, a diretoria segue buscando alternativas para equilibrar as finanças e evitar que os problemas extracampo impactem ainda mais o planejamento esportivo da temporada.