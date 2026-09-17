Resultado do Dia de Sorte — concurso 1299

Confira abaixo o resultado do Dia de Sorte, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado do Dia de Sorte — concurso 1299

Dezenas sorteadas:

04 – 05 – 08 – 20 – 25 – 27 – 31

Data do sorteio: 16/09/2026.

Premiação do Dia de Sorte

7 acertos — Ganhadores: 1 — Prêmio: R$ 253.505,53

6 acertos — Ganhadores: 21 — Prêmio: R$ 2.708,51

5 acertos — Ganhadores: 814 — Prêmio: R$ 25,00

4 acertos — Ganhadores: 10.680 — Prêmio: R$ 5,00

Mês da Sorte — Ganhadores: 34.603 — Prêmio: R$ 2,50

Arrecadação: R$ 984.490,00.

Próximo concurso do Dia de Sorte

O próximo concurso será o 1300.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 100.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Mês da Sorte: Abril.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial do Dia de Sorte pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.