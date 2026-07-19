Confusão termina com homem brutalmente agredido no Belmonte

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Por Redação
Atualizado em
Um homem de 35 anos foi brutalmente agredido na madrugada deste domingo (19), na esquina das ruas Altemar Dutra e Lucy Lacerda Ostemann, no Belmonte, região norte de Cascavel.
Segundo as informações apuradas no local, a confusão começou no interior de uma casa noturna, após um desentendimento entre a vítima e outras pessoas. Para evitar que a situação evoluísse para uma briga, um amigo retirou o homem do estabelecimento. No entanto, já do lado de fora, ele acabou sendo espancado.
O amigo tentou intervir para impedir as agressões e também sofreu uma escoriação na testa. Apesar do ferimento, ele recusou atendimento médico.
A vítima apresentava contusões no crânio e no nariz. Após receber os primeiros atendimentos, foi encaminhada à UPA Tancredo para avaliação médica.
Equipes da Polícia Militar prestaram apoio à ocorrência e realizaram buscas na região. Os autores da agressão fugiram antes da chegada dos policiais e ainda seriam identificados. O caso deverá ser investigado.
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