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Salário de presidentes de partido chega a R$ 52,5 mil; veja valores

Salário de presidentes de partido chega a R$ 52,5 mil; veja valores

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Salário de presidentes de partido chega a R$ 52,5 mil; veja valores
1 de 23 Infográfico detalha quanto dez presidentes nacionais de partidos receberam em 2025 e mostra que 96% dos pagamentos vieram do Fundo Partidário. — Foto: Editoria de Arte/g1

A segunda rubrica é “Serviços técnico-profissionais”, com R$ 1,41 milhão, ou 47,7% dos recursos. Na maioria dos casos, ela remunera o dirigente do partido como prestador de serviço pessoa física. É o caso, por exemplo, de Renata Hellmeister de Abreu (Podemos), Valdemar Costa Neto (PL) e do próprio Ovasco Resende, que também recebeu valores nessa categoria.

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Corinthia Mes

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