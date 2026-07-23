PRF APREENDE MAIS DE 580 KG DE MACONHA ESCONDIDOS EM TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE CA

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PRF APREENDE MAIS DE 580 KG DE MACONHA ESCONDIDOS EM TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE CARRETA NA BR-277
Uma grande apreensão de drogas foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde da última terça-feira (22), durante uma fiscalização na BR-277, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba.
Ao abordar uma carreta, os policiais perceberam o comportamento suspeito do motorista, um paraguaio de 34 anos, que demonstrou nervosismo durante a fiscalização. Com o apoio de cães farejadores do Grupo de Operações com Cães (GOC), foi indicada a possível presença de entorpecentes nos tanques de combustível do veículo.
Para acessar o compartimento, a equipe precisou cortar o tanque da carreta. No interior, foram encontrados diversos tabletes de maconha, totalizando 580,68 quilos da droga.
Segundo o motorista, ele recebeu o caminhão já preparado e faria a entrega da carga ilícita em um posto de combustíveis na cidade de Ponta Grossa (PR), após concluir o descarregamento da carga regular que transportava.
O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado, juntamente com a carreta e o entorpecente apreendido, à Delegacia da Polícia Federal em Curitiba, onde foram adotadas as medidas cabíveis.
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