PRF APREENDE MAIS DE 580 KG DE MACONHA ESCONDIDOS EM TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE CA

PRF APREENDE MAIS DE 580 KG DE MACONHA ESCONDIDOS EM TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE CARRETA NA BR-277

Uma grande apreensão de drogas foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde da última terça-feira (22), durante uma fiscalização na BR-277, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba.

Ao abordar uma carreta, os policiais perceberam o comportamento suspeito do motorista, um paraguaio de 34 anos, que demonstrou nervosismo durante a fiscalização. Com o apoio de cães farejadores do Grupo de Operações com Cães (GOC), foi indicada a possível presença de entorpecentes nos tanques de combustível do veículo.

Para acessar o compartimento, a equipe precisou cortar o tanque da carreta. No interior, foram encontrados diversos tabletes de maconha, totalizando 580,68 quilos da droga.

Segundo o motorista, ele recebeu o caminhão já preparado e faria a entrega da carga ilícita em um posto de combustíveis na cidade de Ponta Grossa (PR), após concluir o descarregamento da carga regular que transportava.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado, juntamente com a carreta e o entorpecente apreendido, à Delegacia da Polícia Federal em Curitiba, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

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