Mulher britânica é sequestrada em Blantyre, diz polícia

Nusrat Osman, 47, foi sequestrada em Blantyre; polícia oferece recompensa de mais de $17,000 (£12,600)

A polícia de Malawi investiga o sequestro de uma cidadã britânica identificada como Nusrat Osman, de 47 anos, em Blantyre, a principal cidade do sul do país.

Segundo um comunicado policial, ela foi raptada por volta das 12h30 (horário local) na sexta-feira por quatro homens que viajavam em um Nissan Dualis cinza.

Detalhes e investigação

As autoridades ofereceram uma recompensa de mais de $17,000 (£12,600) por “credible information” que possa levar ao resgate da mãe de dois filhos pequenos e ao processo dos autores, segundo a polícia.

Relatos indicam que Osman trabalhava para uma firma de auditoria local. O jornal Nyasa Times citou o marido afirmando: “Não sei onde ela está ou como ela está. Minha esposa é auditora e eu não tenho problemas com ninguém.”

A polícia afirmou que o motivo do sequestro é desconhecido e que, até o momento, os sequestradores não contactaram a família nem as autoridades. A BBC contactou o Foreign Office do Reino Unido para comentário.