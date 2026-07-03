Corpo em decomposição é encontrado em chácara no bairro Universitário, em Cascavel

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na noite desta sexta-feira (3) em uma chácara localizada no bairro Universitário, em Cascavel, no Oeste do Paraná. O caso mobilizou equipes da Polícia Militar, Polícia Científica e da Delegacia de Homicídios.

Segundo informações apuradas pela reportagem da CGN, o cadáver é de um homem com aproximadamente 40 anos de idade. O corpo foi localizado por moradores da região, que acionaram imediatamente as autoridades.

Após o chamado, equipes da Polícia Militar isolaram a área para o trabalho da perícia. A Polícia Científica realizou os primeiros levantamentos no local, enquanto investigadores da Delegacia de Homicídios começaram a apurar as circunstâncias da morte.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Cascavel, onde passará por exames que devem ajudar a identificar a vítima e esclarecer a causa da morte.

Até o momento, não há informações sobre a identidade do homem ou as possíveis causas do óbito. A Polícia Civil seguirá com as investigações para tentar esclarecer o caso.