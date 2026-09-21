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Cremosidade que conquista já na primeira fatia.

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Cremosidade que conquista já na primeira fatia.
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Cremosidade que conquista já na primeira fatia. 🍕

O Frango Cremoso da Bravazze Pizza é aquela escolha para quem não abre mão de uma pizza bem cremosa e cheia de sabor. 🤤

E aí, esse sabor entraria no seu pedido de hoje? 👀🍕

📲 Peça pelo link disponível no perfil da @bravazzepizza.

📲 (44) 99751-8464

Bravazze Pizza — O Sabor que Conquista!

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

Artigos: 39851

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