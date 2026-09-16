iFood anuncia R$ 24 bilhões em investimentos em meio a disputas na justiça e no Cade

Recursos serão aplicados em restaurantes, novas categorias, tecnologia e iFood Pago; anúncio foi feito no iFood Move 2026, diz Agência Estado

O iFood anunciou nesta quarta-feira (16 de setembro de 2026) que destinara R$ 24 bilhões em investimentos no ano fiscal de abril de 2026 a março de 2027, crescimento de 41% em relação ao ciclo anterior, informou a Agência Estado.

O anúncio foi apresentado durante o evento iFood Move 2026, em São Paulo. A empresa disse que a alocação ocorre enquanto enfrenta disputas na Justiça e procedimentos no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Como serão distribuídos os recursos

Segundo o iFood, os investimentos se concentrarão em quatro frentes: fortalecimento dos restaurantes; expansão de categorias como farmácias, supermercados, lojas de conveniência e pet shops; desenvolvimento de tecnologia própria; e soluções além do delivery, incluindo gestão do salão e o iFood Pago, a fintech da plataforma.

Do total, R$ 10 bilhões serão destinados à frente de entrega de restaurantes e às novas verticais; cerca de R$ 5 bilhões ao iFood Pago; e apenas em tecnologia e inovação a empresa estima aplicar mais de R$ 2 bilhões, incluindo avanços em inteligência artificial e no Large Commerce Model (LCM), desenvolvido com a Prosus.

Tecnologia, IA e novas soluções

O iFood informou que investirá em evolução de agentes de IA e no LCM, modelo de IA generativa para comércio e delivery. A companhia afirmou que a IA será treinada com cliques, buscas, compras, cancelamentos e avaliações para melhorar recomendações e notificações.

Entre outras iniciativas citadas estão o iFood Turbo, para entregas rápidas com logística otimizada nas grandes cidades, e a ampliação do acesso a crédito pelo iFood Pago voltado a pequenos e médios parceiros.

Dados operacionais e programas sociais

Segundo o iFood, a plataforma conecta 65 milhões de consumidores, 500 mil estabelecimentos em 2.800 cidades, entrega mais de 180 milhões de pedidos por mês e conta com 600 mil entregadores parceiros. A empresa afirmou ainda prever aumento de quase 20% no volume total de renda gerada para entregadores, com mais da metade vindo de aporte direto do iFood.

O iFood também destacou investimentos em ações de impacto social, como o programa Meu Diploma do Ensino Médio, e o crescimento de 90% na rede de pontos de apoio para entregadores nas cidades.

Embates na Justiça e no Cade

O anúncio ocorre em meio a disputas entre plataformas. No ano anterior, o iFood moveu ação contra a 99Food por prática de concorrência desleal; em maio de 2026, a 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem de São Paulo condenou a 99Food, que informou que recorreria.

O iFood também mantém desde 2023 um acordo com o Cade, válido até meados de 2027, para remediar efeitos de supostas infrações concorrenciais relacionadas a compromissos de exclusividade com restaurantes. Em agosto de 2026, a empresa apresentou ao Cade uma representação contra a Keeta, controlada pela Meituan, alegando práticas predatórias; a Keeta respondeu classificando a ação como uma estratégia da concorrente e acusando o iFood de monopolizar o mercado.