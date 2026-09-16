Bryan, a revelação de 2,04m: conheça o oposto que brilhou na estreia da seleção brasileira de vôlei

A ascensão de Bryan na seleção masculina de vôlei marca um novo momento de renovação para o Brasil no cenário internacional da modalidade

A renovação da seleção brasileira masculina de vôlei ganhou um nome de peso nesta temporada. Aos 20 anos, o oposto Bryan, com seus impressionantes 2,04m de altura, assumiu o protagonismo no primeiro jogo do Brasil no Pré-Olímpico, conforme informação divulgada pelo ge.

O jogador mineiro, natural de Uberlândia, foi escalado como titular após o companheiro de posição, Darlan, ser poupado devido a uma gripe. Bryan aproveitou a oportunidade e terminou a partida contra o Chile, vencida por 3 sets a 0, como o segundo maior pontuador da equipe.

A atuação do jovem foi marcada pela tranquilidade, característica que chamou a atenção de especialistas e da comissão técnica. O atleta, que já havia se destacado como o maior pontuador da última edição da Superliga, busca agora consolidar seu espaço definitivo no elenco comandado por Bernardinho.

Frieza e potencial em quadra

A Comentaristas Paula Pequeno destacou que Bryan possui um perfil psicológico forte, demonstrando lucidez em momentos críticos da partida. Segundo a bicampeã olímpica, o jovem se diverte em quadra, o que facilita o seu desempenho e ajuda a não sentir o peso da estreia com a camisa verde-amarela.

O próprio atleta reconhece que seu estilo, por vezes mais contido e tímido, reflete sua personalidade Mineiro. Mesmo sendo um dos maiores pontuadores, ele prefere manter o foco na construção de sua trajetória, subindo degrau por degrau dentro do projeto da seleção nacional.

O papel da liderança e os conselhos de Bernardinho

Durante a preparação para o Pré-Olímpico, Bryan contou com o apoio fundamental dos jogadores mais experientes. O ponteiro Lucarelli, único remanescente do ouro olímpico de 2016, foi um dos grandes incentivadores do novato antes da partida, oferecendo acolhimento e transmitindo segurança.

Além disso, o técnico Bernardinho tem sido uma figura central no desenvolvimento do oposto. O treinador foca especialmente nas orientações sobre o saque, além de enfatizar a importância da humildade, da garra e do entendimento do processo de formação de um atleta de alto rendimento.

Expectativas para a carreira e futuro no vôlei

O Comentaristas Nalbert classificou Bryan como a grande revelação do ano, ressaltando que o jogador possui um potencial absurdo. O desafio agora, segundo o ex-atleta, é a evolução física para suportar as exigências do vôlei internacional, que demanda cada vez mais força e potência dos jogadores.

Após a passagem pelo Guarulhos, onde marcou 502 pontos na última Superliga, Bryan retornará ao Minas na próxima temporada de clubes. A expectativa é que, com mais rodagem e suporte técnico, o oposto se torne uma peça-chave na busca pela classificação olímpica e no futuro do Brasil em Los Angeles.

Perguntas frequentes sobre o atleta

Qual a altura de Bryan, a revelação da seleção? O oposto possui 2,04m de altura.

Em qual clube Bryan se destacou antes de chegar à seleção? Ele foi o maior pontuador da última Superliga jogando pelo Guarulhos.

Quem deu conselhos importantes ao jovem antes da estreia? O ponteiro Lucarelli foi um dos principais nomes a incentivar e acolher o atleta no vestiário.

Quais são as principais características apontadas pelos comentaristas? A frieza, a força psicológica e a capacidade de realizar pontos com lucidez foram os pontos mais citados.

Onde Bryan jogará na próxima temporada? O oposto defenderá o Minas, clube onde atuou durante as categorias de base.