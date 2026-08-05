Da farmácia ao restaurante: Vigilância Sanitária celebra data de conscientização

O Dia Nacional da Vigilância Sanitária é celebrado nesta quarta-feira (5), reforçando a importância do trabalho realizado diariamente na prevenção de riscos à saúde da população. A data também homenageia o médico e sanitarista Oswaldo Cruz, referência no combate às epidemias no Brasil, nascido em 5 de agosto de 1872.

A Vigilância Sanitária atua na fiscalização de produtos, serviços e ambientes que podem oferecer riscos à saúde, garantindo que normas sanitárias sejam cumpridas e contribuindo para a proteção dos consumidores.

Fiscalização em diversas áreas

O trabalho da Vigilância Sanitária está presente em diferentes setores do cotidiano, como hospitais, clínicas, farmácias, laboratórios, indústrias, supermercados, restaurantes, escolas, salões de beleza e estabelecimentos que comercializam alimentos, medicamentos e cosméticos.

Além das inspeções, o órgão também acompanha processos de fabricação, armazenamento, transporte e comercialização de produtos, buscando reduzir riscos à saúde pública.

Proteção da população

Durante a pandemia de Covid-19, a atuação da Vigilância Sanitária ganhou ainda mais visibilidade, especialmente na fiscalização de protocolos sanitários e no acompanhamento de produtos relacionados ao enfrentamento da doença.

O trabalho, no entanto, vai muito além de momentos de crise, sendo fundamental para prevenir surtos, retirar produtos irregulares do mercado e orientar empresas sobre o cumprimento das normas sanitárias.

Saúde e prevenção

O Dia Nacional da Vigilância Sanitária também serve para conscientizar a população sobre a importância desse serviço, que muitas vezes atua de forma discreta, mas exerce papel essencial na prevenção de doenças, na promoção da saúde e na garantia da qualidade e segurança de produtos e serviços oferecidos à sociedade.