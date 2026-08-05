GESTO INTERNACIONAL DE SOCORRO FEITO POR MULHER AGREDIDA EM PITANGA VIRA DESTAQU

GESTO INTERNACIONAL DE SOCORRO FEITO POR MULHER AGREDIDA EM PITANGA VIRA DESTAQUE ESTADUAL

Um caso de violência doméstica registrado em Pitanga ganhou repercussão em todo o Paraná e foi destaque na programação da RPC, afiliada da TV Globo. A vítima, de 28 anos, conseguiu pedir ajuda utilizando o gesto internacional de socorro para vítimas de violência, que foi reconhecido por um homem que passava pelo local.

Segundo a PM, a mulher relatou que havia sido agredida pelo ex-companheiro, de 29 anos, com socos, chutes e golpes de cabo de vassoura, motivados por ciúmes. A vítima apresentava diversas lesões pelo corpo e foi encaminhada para atendimento médico.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso segue sendo investigado.

A reportagem exibida pela RPC destacou a importância de a população conhecer o gesto internacional de socorro, criado para que vítimas de violência doméstica possam pedir ajuda de forma discreta, sem alertar o agressor. O caso chamou a atenção em todo o estado e reforçou a importância da denúncia e da rápida atuação de testemunhas e das forças de segurança.

Reportagem: RPC

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