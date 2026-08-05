GESTO INTERNACIONAL DE SOCORRO FEITO POR MULHER AGREDIDA EM PITANGA VIRA DESTAQU

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GESTO INTERNACIONAL DE SOCORRO FEITO POR MULHER AGREDIDA EM PITANGA VIRA DESTAQUE ESTADUAL
Um caso de violência doméstica registrado em Pitanga ganhou repercussão em todo o Paraná e foi destaque na programação da RPC, afiliada da TV Globo. A vítima, de 28 anos, conseguiu pedir ajuda utilizando o gesto internacional de socorro para vítimas de violência, que foi reconhecido por um homem que passava pelo local.
Segundo a PM, a mulher relatou que havia sido agredida pelo ex-companheiro, de 29 anos, com socos, chutes e golpes de cabo de vassoura, motivados por ciúmes. A vítima apresentava diversas lesões pelo corpo e foi encaminhada para atendimento médico.
O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso segue sendo investigado.
A reportagem exibida pela RPC destacou a importância de a população conhecer o gesto internacional de socorro, criado para que vítimas de violência doméstica possam pedir ajuda de forma discreta, sem alertar o agressor. O caso chamou a atenção em todo o estado e reforçou a importância da denúncia e da rápida atuação de testemunhas e das forças de segurança.
Reportagem: RPC
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