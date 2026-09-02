Defesa afirma que suspeito preso por morte em Cascavel agiu em legítima defesa

O advogado Guilherme Cameran diz que Luiz Schneider agiu para se defender em briga num bar rural de Cascavel; prisão preventiva foi cumprida em 2 de setembro

O advogado de defesa de Luiz Schneider afirmou que o cliente é inocente e teria agido em legítima defesa durante a discussão que terminou com a morte de Márcio Cristiano de Almeida Lenhart. A declaração foi dada à reportagem publicada pelo CGN em 2 de setembro de 2026.

O caso ocorreu em um bar no reassentamento Valmir Motta, na área rural de Cascavel. A investigação segue sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios de Cascavel após o cumprimento da prisão preventiva.

O caso

Segundo o levantamento do CGN, Márcio Cristiano de Almeida Lenhart foi esfaqueado durante uma discussão na noite de 9 de agosto de 2026 e foi encaminhado ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), onde morreu em 10 de agosto de 2026.

O principal suspeito apontado pela polícia é Luiz Schneider, de 39 anos; a prisão preventiva foi cumprida pela Delegacia de Homicídios de Cascavel em 2 de setembro de 2026, segundo CGN.

Versão da defesa

O advogado Guilherme Cameran afirmou ao CGN que Luiz não teria iniciado a confusão e que imagens do bar indicariam que a vítima teria procurado o confronto. Segundo a defesa, a briga teria começado depois que Márcio, aparentemente embriagado, teria tropeçado no pé de Luiz dentro do estabelecimento.

De acordo com a versão apresentada pela defesa, Luiz saiu do bar para buscar a chave da motocicleta e Márcio teria ido atrás dele, reiniciando o confronto e puxando uma faca. Sobre a atuação do cliente, Cameran declarou: “Ele é inocente dessa situação, ele não provocou o ocorrido” e também afirmou que, “pelo contexto das imagens, logo se vê que não é ele que puxa a briga”.

Ação da polícia e próximos passos

A Delegacia de Homicídios de Cascavel instaurou investigação para apurar as circunstâncias do homicídio e a dinâmica da briga, informou o CGN. A defesa disse ter procurado a autoridade policial desde o início e afirmou ter sido surpreendida pelo cumprimento do mandado de prisão preventiva.

segundo CGN, a defesa pretende ter acesso às informações do processo e apresentar pedidos cabíveis, como a revogação da prisão preventiva.