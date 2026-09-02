Homem morre atropelado em frente ao trabalho em Sarandi; motorista disse que dormiu ao volante

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Um homem morreu após ser atropelado em frente ao açougue onde trabalhava em Sarandi, no Norte do Paraná, na terça-feira, 1º de setembro de 2026. Segundo o G1, o atropelamento foi causado por uma caminhonete que subiu na calçada e atingiu as vítimas.
O motorista disse à polícia que havia trabalhado durante a noite e que perdeu o controle do veículo depois de dormir ao volante. Em depoimento, afirmou não ter tido intenção de matar; o nome do condutor não foi divulgado.
Imagens de segurança registraram o momento em que a caminhonete sobe na calçada, bate em uma moto e atinge dois funcionários que aguardavam a abertura do estabelecimento. Um dos atingidos morreu; o outro teve ferimentos leves e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sarandi.
Após o atropelamento, o condutor fugiu do local, mas se apresentou na delegacia algumas horas depois e não foi preso. Conforme informado pelo G1, ele deve responder por homicídio culposo no trânsito e por lesão corporal. Até a última atualização da reportagem, a defesa do motorista não havia sido identificada.