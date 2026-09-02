Eleições 2026: candidatos a deputado estadual no Paraná (nomes de J a Z)

Veja os candidatos a deputado estadual no Paraná de J a Z, com números de urna e situação (concorrendo/inapto), segundo dados do TSE e do G1.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registra 615 registros de candidatura disputando as 54 vagas da Assembleia Legislativa do Paraná nas Eleições 2026. A votação está marcada para 4 de outubro e os mandatos têm quatro anos, com distribuição das vagas pelo sistema proporcional.

Esta matéria reúne a lista de candidatos a deputado estadual no Paraná cujos nomes começam com as letras J a Z, compilada pelo G1 a partir de dados enviados pelos partidos ao TSE. Cada entrada traz o nome do candidato, o partido, o número de urna e a situação registrada pela Justiça Eleitoral (por exemplo, “Concorrendo” ou “Inapto”).

O que a lista traz

Nome do candidato;

Partido;

Número de urna;

Situação na Justiça Eleitoral (por exemplo, “Concorrendo” ou “Inapto”).

Exemplos da lista (trecho)

Do conjunto de nomes J a Z, alguns registros indicados pelo G1 e pelo TSE incluem:

José Carlos Mateus – Sorvetão (REDE) – 18257 – Concorrendo – Aguardando julgamento

Juliana Canassa (PP) – 11123 – Concorrendo – Aguardando julgamento

Mãe Gi (PDT) – 12001 – Inapto – Renúncia

Rose Protetora dos Animais (PSD) – 55999 – Inapto – Renúncia

Zé Izac (PT) – 13690 – Concorrendo – Aguardando julgamento

Classificação dos candidatos

Segundo o TSE, na lista os candidatos aparecem em duas situações principais:

Concorrendo : deferido; deferido com recurso; cassado com recurso, indeferido com recurso ou pedido não conhecido com recurso; aguardando ou pendente de julgamento.

: deferido; deferido com recurso; cassado com recurso, indeferido com recurso ou pedido não conhecido com recurso; aguardando ou pendente de julgamento. Inapto: cancelado, cassado ou indeferido; falecido; renúncia; não conhecimento do pedido.

O G1 informa que a reportagem foi produzida automaticamente com dados do TSE e pode ser atualizada caso haja mudanças na lista de candidatos a deputado estadual no Paraná. Se você identificar erro nas informações, o G1 disponibiliza um formulário para contato.