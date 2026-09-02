Eleições 2026: candidatos a deputado estadual no Paraná (nomes de J a Z)

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registra 615 registros de candidatura disputando as 54 vagas da Assembleia Legislativa do Paraná nas Eleições 2026. A votação está marcada para 4 de outubro e os mandatos têm quatro anos, com distribuição das vagas pelo sistema proporcional.
Esta matéria reúne a lista de candidatos a deputado estadual no Paraná cujos nomes começam com as letras J a Z, compilada pelo G1 a partir de dados enviados pelos partidos ao TSE. Cada entrada traz o nome do candidato, o partido, o número de urna e a situação registrada pela Justiça Eleitoral (por exemplo, “Concorrendo” ou “Inapto”).
Do conjunto de nomes J a Z, alguns registros indicados pelo G1 e pelo TSE incluem:
Segundo o TSE, na lista os candidatos aparecem em duas situações principais:
O G1 informa que a reportagem foi produzida automaticamente com dados do TSE e pode ser atualizada caso haja mudanças na lista de candidatos a deputado estadual no Paraná. Se você identificar erro nas informações, o G1 disponibiliza um formulário para contato.