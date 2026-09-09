Diário Oficial confirma exoneração de Bruno Dantas do TCU após renúncia

Edição extra do DOU oficializou a exoneração; Bruno Dantas renunciou em 31 de agosto. Rodrigo Pacheco foi indicado e teve o nome aprovado nos dias 1º e 2 de setembro.

O Diário Oficial da União publicou em edição extra, nesta quarta-feira, 9, a exoneração de Bruno Dantas do cargo de ministro do Tribunal de Contas da União em razão de renúncia, segundo CGN da Agência Estado divulgada no site CGN.

segundo CGN, Dantas oficializou a saída em 31 de agosto e deve migrar para a iniciativa privada. O texto informa ainda que o Senado indicou o Senado Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para a vaga; o nome de Pacheco foi aprovado pelo Senado e pela Câmara nos dias 1º e 2 de setembro, respectivamente.

Saída de Bruno Dantas

A reportagem da Agência Estado Publicado no site CGN registra que Bruno Dantas renunciou ao cargo e formalizou a saída em 31 de agosto. A exoneração foi Publicado em edição extra do Diário Oficial da União em 9 de setembro, e a matéria afirma que ele deve migrar para a iniciativa privada.

Indicação e aprovações

segundo CGN, o Senado indicou o Senado Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para ocupar a vaga deixada por Dantas no Tribunal de Contas da União. O texto informa que o nome de Pacheco recebeu aprovação do Senado e da Câmara nos dias 1º e 2 de setembro, respectivamente.

Publicação oficial

A exoneração consta em edição extra do Diário Oficial da União Publicado no dia 9, segundo CGN da Agência Estado reproduzida pelo site CGN.