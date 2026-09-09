Dora expulsa Ademir após ele partir para cima de André em Quem Ama Cuida

No capítulo de 9 de setembro, Dora deixa claro que não é mais mulher de Ademir; Pedro tenta apaziguar e a trama anuncia a chegada de Heitor.

Segundo a Agência Estado, em texto publicado pelo CGN, no capítulo exibido nesta quarta-feira (9) da novela Quem Ama Cuida, Ademir parte para cima de André, e Dora intervém: ela deixa claro que não é mais mulher dele e o expulsa de casa.

Confronto e expulsão

No episódio, a reação de Dora culmina na expulsão de Ademir do lar após ele avançar contra André. Pedro procura o pai na tentativa de amenizar o conflito entre Ademir, Dora e o primo, segundo CGN da Agência Estado Publicado pelo CGN.

Reações e conversas entre personagens

Dora também conversa com Carolina para tentar explicar sua relação com André. Outros núcleos têm movimentos paralelos: Adriana passa a desconfiar de Suely após um alerta de Nancy e decide questioná-la sobre o depoimento no julgamento de Ademir. Iuri disfarça e diz a Adriana que não tem mais nada com Ingrid.

Bia deixa explícito para César que não quer que Brigitte volte a se aproximar da família. Edvaldo demonstra ciúme de Nicolau em relação a Tilde, enquanto Nancy pergunta a Lyris se ela está apaixonada por Ulisses.

Presenças e pequenas tramas

Lyris chama a atenção de Fábia. Em uma cena no restaurante de Laurentino, acompanhada por Silvana e Carmita, ela fica atenta ao ouvir que a garçonete se chama Lyris, um detalhe que movimenta a rotina do estabelecimento.

Próximos capítulos

A trama se aproxima do capítulo 100, previsto para sexta-feira, 11. Entre as próximas reviravoltas, está a chegada de Heitor, personagem interpretado por Renato Góes: o filho de Arthur reaparece vivo depois de ter sido dado como desaparecido e volta interessado na fortuna do pai, conforme a Agência Estado via CGN.