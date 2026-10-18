Diplomatas europeus são atacados por colonos mascarados em Taybeh, na Cisjordânia

Delegação de Bélgica, France, Polônia e Igreja Católica foi confrontada por colonos em 17 de outubro; autoridades divergem sobre responsabilidades

O grupo, formado por representantes da Bélgica, France, Polônia e da Igreja Católica, havia ido à região para avaliar a situação após ataques quase diários de colonos contra palestinos durante a colheita das azeitonas. Vídeos mostram colonos mascarados confrontando a caravana; relatos indicam que pedras foram arremessadas e que uma viatura do consulado belga teve o vidro quebrado.

O ataque e vítimas

Autoridades belgas relataram que o cônsul-geral foi alvo do ataque e que um carro do consulado teve uma janela quebrada. A publicação citou ainda que um prefeito France foi agredido; o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu identificou o ferido como Bernard Baudoux, prefeito de Aulnoye-Aymeries.

Segundo relatos citados pela reportagem, Baudoux disse à AFP que os colonos o chutaram e o acertaram com barras de ferro, jogando-o ao chão, e afirmou que ficou estupefato com a violência gratuita.

Reações oficiais

O governo belga condenou o ataque.

O Exército de Defesa de Israel (IDF) também repudiou o que chamou de “ato severo de violência” e informou que investigava o caso, acrescentando que, segundo uma apuração preliminar, não havia soldados do IDF presentes no local no momento do ataque.

O ministro das Relações Exteriores israelense, Gideon Sa’ar, condenou a violência, referindo-se aos envolvidos como “arruaceiros israelenses”, e declarou que o ministério das Relações Exteriores estava em contato com os embaixadores dos países envolvidos.

Por outro lado, o gabinete do primeiro‑ministro Netanyahu pediu cautela antes de tirar conclusões com base nas imagens divulgadas nas redes sociais, afirmou que as circunstâncias permanecem sob investigação e sugeriu que os relatos surgiam em meio a uma possível campanha coordenada para difamar Israel durante a colheita.

Contexto e incidentes relacionados

A reportagem recorda que, um dia antes, palestinos e a fotógrafa do Washington Post Heidi Levine ficaram feridos em outro ataque por colonos em uma vila diferente da Cisjordânia. Os incidentes foram também condenados por autoridades americanas citadas no texto: o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, qualificou o ataque a Levine como “perturbador” e “não uma boa imagem”, e o embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, chamou o ataque de “ato desprezível de terror cometido por covardes mascarados” e pediu que os responsáveis sejam processados com todo o rigor da lei.

Investigação

O gabinete de Netanyahu informou que a polícia e investigadores forenses de Israel abriram investigação para estabelecer os fatos e identificar os responsáveis. A IDF declarou investigar o episódio, enquanto autoridades belgas exigem que os responsáveis sejam levados à justiça.

Fontes: Reuters, via BBC (reportagem de James Landale, 17 de outubro de 2026).