Paraibano de Basquete 2026: quartas de final definem os últimos semifinalistas neste domingo

O Campeonato Paraibano de Basquete 2026 entra em sua fase decisiva com as quartas de final que definirão os últimos nomes que seguem na disputa pelo título.

O basquete paraibano vive um momento de grande expectativa neste final de semana. As equipes se preparam para duelos fundamentais no mata-mata, buscando manter vivo o sonho de conquistar o troféu estadual desta temporada.

Conforme informações divulgadas pelo portal ge, os confrontos serão realizados neste domingo, dia 20 de setembro, no ginásio do IFPB, em João Pessoa. A programação esportiva terá início a partir das 10h da manhã.

Caminho rumo à semifinal

O Dynamite, que encerrou a primeira fase na 4ª colocação, enfrenta o Manaíra Sharks, que garantiu a 5ª posição na tabela. O vencedor deste confronto terá a difícil missão de encarar a Unifacisa na próxima etapa.

Vale destacar que a Unifacisa chega para a sequência do torneio com um desempenho impecável, mantendo-se invicta e com 100% de aproveitamento até o momento no Campeonato Paraibano de Basquete 2026.

Duelo de estratégias no ginásio

Do outro lado do chaveamento, o Dynas/BPC, que obteve o 3º lugar na fase classificatória, mede forças contra o IFPB, que ficou em 6º e conquistou a última vaga disponível na repescagem.

Quem sair vitorioso deste embate terá pela frente o Botafogo-PB, que teve uma excelente campanha na primeira fase, terminando como vice-líder e já garantindo sua posição de destaque na competição.

FAQ: Perguntas e respostas sobre o Paraibano de Basquete 2026

Quando acontecem os jogos das quartas de final?

Os jogos decisivos ocorrem neste domingo, dia 20 de setembro de 2026.

Onde serão realizadas as partidas?

As disputas acontecem no ginásio do IFPB, localizado em João Pessoa.

Quais são os confrontos definidos?

Os duelos são Dynamite contra Manaíra Sharks e Dynas/BPC contra IFPB.

Quem já está classificado para a semifinal?

A Unifacisa e o Botafogo-PB aguardam os vencedores dos duelos deste domingo para conhecerem seus adversários.

Qual o critério de classificação para o mata-mata?

A competição utiliza o formato de duelo olímpico, baseado na classificação obtida pelas equipes durante a primeira fase do campeonato.