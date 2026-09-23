Dólar aproxima-se de R$ 5,17 em dia de tensão no mercado global e reflexos das eleições no Brasil

O cenário econômico desta quarta-feira foi marcado pela pressão sobre o dólar, que terminou o dia cotado a R$ 5,169, após uma valorização de 1,27%.

O mercado financeiro viveu um dia de instabilidade nesta quarta-feira, 23 de setembro de 2026. A moeda americana ganhou força tanto no cenário internacional quanto no Brasil, onde o clima eleitoral também influenciou as negociações.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o dólar comercial chegou a tocar a marca de R$ 5,177 durante a máxima do dia, refletindo uma busca por proteção por parte dos investidores diante de um ambiente global mais adverso.

Além da moeda, a bolsa brasileira, o Ibovespa, também sentiu o impacto, recuando 0,86% e fechando aos 185.814 pontos, enquanto os índices em Nova York operaram no campo negativo ao longo de toda a sessão.

Por que o dólar subiu tanto hoje?

A valorização da moeda americana está diretamente ligada ao desempenho da economia dos Estados Unidos. Dados recentes mostraram que o índice de gerentes de compras (PMI) subiu para 58,4 em setembro, indicando uma expansão sólida da atividade econômica.

Esse cenário reforçou a expectativa de que os juros americanos permanecerão em patamares elevados por mais tempo. Como consequência, os títulos públicos dos EUA, conhecidos como Treasuries, tiveram alta em seus rendimentos, atraindo capital para ativos dolarizados.

O impacto do petróleo e tensões internacionais

O mercado de commodities também trouxe volatilidade. O petróleo tipo Brent subiu 2,84%, atingindo US$ 98,12 por barril, enquanto o petróleo WTI registrou alta de 1,81%, chegando a US$ 92,16.

A alta foi motivada pela ausência de avanços nas negociações entre Estados Unidos e Irã, além de preocupações com o conflito no Oriente Médio. O aumento do preço do combustível gera temores sobre a inflação global e pressiona economias emergentes.

Como as eleições no Brasil afetam o câmbio?

No mercado interno, o ambiente eleitoral permanece no radar dos investidores.

Apesar da alta desta quarta-feira, é importante observar que, no acumulado do ano, o dólar ainda registra uma queda de 5,83% em relação ao real. O mercado segue atento às movimentações políticas e aos indicadores externos.

O que esperar da bolsa brasileira

O Ibovespa, que vinha de duas sessões de alta, acabou cedendo à pressão externa. A alta dos juros nos Estados Unidos é um fator que tradicionalmente retira capital de países emergentes, como o Brasil, afetando diretamente as ações de empresas negociadas na bolsa.

Apesar da queda no pregão de hoje, o índice ainda mantém um saldo positivo de 4,73% no mês de setembro, mostrando que a volatilidade faz parte da rotina atual dos investidores locais diante das incertezas globais.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Qual foi o fechamento do dólar hoje?

O dólar comercial fechou cotado a R$ 5,169, com uma valorização de 1,27% no dia.

2. Por que a bolsa brasileira caiu?

O Ibovespa recuou 0,86% pressionado pela alta dos juros dos títulos americanos, pelos dados fortes da economia dos EUA e pelo aumento do preço do petróleo.

3. O que é o índice DXY mencionado?

O DXY é um índice que mede o desempenho da moeda americana em relação a uma cesta de seis outras divisas importantes no mercado global.

4. Qual a situação do petróleo no momento?

O petróleo Brent subiu 2,84%, chegando a US$ 98,12 por barril, impulsionado por tensões geopolíticas no Oriente Médio e incertezas sobre as negociações com o Irã.

5. O dólar está em alta no acumulado do ano?

Não, apesar da alta diária, o dólar comercial acumula uma queda de 5,83% em relação ao real no ano de 2026.