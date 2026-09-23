Novo projeto de lei quer expandir a criação de pistas de skate, ciclismo e espaços para esportes sobre rodas em todo o Brasil

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Conforme informação divulgada pelo Portal da Câmara dos Deputados, o texto cria a Política Nacional de Incentivo à Implantação de Pump Tracks e Espaços Multifuncionais para Esportes sobre Rodas, visando integrar essas práticas ao cotidiano das comunidades.
A seguir, entenda como o governo pretende auxiliar estados e municípios na implementação desses novos equipamentos públicos de lazer e esporte.
Segundo o projeto, a União poderá oferecer suporte institucional e técnico aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios que desejarem construir essas pistas. Esse auxílio inclui desde a elaboração de manuais técnicos até a capacitação de gestores e orientações para o desenvolvimento de projetos.
O foco é garantir que os espaços esportivos sejam construídos seguindo normas rigorosas de segurança, sustentabilidade ambiental e, fundamentalmente, critérios de acessibilidade para pessoas com deficiência, assegurando que o esporte seja um direito de todos.
A proposta define o pump track como uma pista contínua, composta por curvas e ondulações, projetada para que o atleta se desloque utilizando o impulso do próprio corpo. É uma estrutura que exige habilidade e promove o desenvolvimento motor.
Já os espaços multifuncionais são descritos como equipamentos versáteis, destinados à prática recreativa, educacional ou competitiva. Eles funcionam como centros de convivência que estimulam a prática de esportes sobre rodas em diferentes níveis.
O autor da proposta, deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS), argumenta que a criação desses locais Incentivo a convivência comunitária. Para o parlamentar, os espaços contribuem para a formação de hábitos saudáveis e a redução do sedentarismo entre crianças e jovens.
Além disso, o projeto destaca a valorização dos espaços públicos e a construção de comunidades mais integradas e participativas, transformando áreas ociosas em pontos de encontro e lazer ativo para toda a população.
O projeto segue agora para análise em caráter conclusivo nas comissões do Esporte, de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para que a proposta se torne lei, o texto precisa ser aprovado tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal.
1. O que é uma pump track segundo o projeto?
É uma pista contínua com curvas e ondulações onde o praticante se desloca usando o impulso do próprio corpo.
2. O governo federal vai financiar as obras diretamente?
O projeto prevê apoio técnico, institucional e capacitação, orientando gestores na criação dos projetos e na elaboração de manuais técnicos.
3. Quais modalidades serão beneficiadas?
O foco inclui ciclismo, skate, patins, patinete e o uso de cadeiras de rodas esportivas.
4. Existe preocupação com a acessibilidade?
Sim, o texto estabelece que os espaços devem seguir obrigatoriamente critérios de acessibilidade para pessoas com deficiência.
5. O projeto já está valendo?
Não, o texto ainda precisa passar pela análise de comissões da Câmara e ser aprovado pelo Senado para virar lei.