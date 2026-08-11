Vizinhos ouvem gritos e Polícia Militar encontra manchas de sangue em casa no Paraná; mulher é procurada

Na noite desta segunda-feira (10), em Floresta, município do Norte do Paraná, uma mulher está sendo procurada pela Polícia Militar após não ser localizada em sua residência. A corporação foi acionada por vizinhos que relataram terem ouvido gritos de socorro vindos da casa da moradora.

Ao chegarem ao local, os policiais militares encontraram manchas de sangue dentro da residência. Familiares e vizinhos informaram que a mulher havia discutido com um homem pouco antes do desaparecimento. Segundo os relatos, o homem deixou o imóvel e saiu dirigindo um carro.

Busca pela mulher e investigação

A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia, enquanto os policiais militares intensificaram as buscas pela mulher. Foram feitas diligências no hospital municipal, em diferentes bairros da cidade, além de estradas rurais e na cidade vizinha de Itambé, situada a cerca de 10 quilômetros de Floresta, mas até o momento ela não foi encontrada.

Detalhes sobre o caso

Não foram divulgados nem o nome da moradora nem detalhes sobre sua relação com o homem mencionado. Também não há informações confirmadas sobre se ela morava sozinha. A Polícia Militar informa que as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do caso e localizar a mulher desaparecida.

Perguntas frequentes

Há alguma informação sobre a identidade da mulher desaparecida?

Não, a Polícia Militar e familiares não divulgaram seu nome até o momento.

Foi encontrado o homem com quem a mulher discutiu?

A polícia informou que o homem saiu da residência dirigindo um carro, mas não detalhou sua localização atual.

Que medidas estão sendo tomadas pelas autoridades?

Realizam buscas nas redondezas, hospital municipal e em municípios próximos; a Polícia Científica realizou perícia na casa onde foram encontradas manchas de sangue.