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Ubiratã realiza 2º Baile da Primavera e escolhe Miss e Mister Terceira Idade

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Evento reuniu participantes da terceira idade de Ubiratã e Região em uma tarde de confraternização, música e celebração da beleza, simpatia e vitalidade.

Ubiratã viveu um momento especial no último sábado, 12 de setembro, com a realização do 2º Baile da Primavera – Escolha da Miss e Mister Terceira Idade, realizado a partir das 16 horas, no Khalifa Eventos.

Promovido com o objetivo de valorizar a participação, a autoestima e a integração da população da terceira idade, o evento contou com muita animação, confraternização e música ao vivo. A programação teve a participação da Banda Biografia, que animou o público durante a celebração.

Um dos momentos mais aguardados da tarde foi a escolha das representantes e dos representantes da terceira idade de Ubiratã, com categorias que destacaram não apenas a beleza, mas também a simpatia e a representatividade dos participantes.

Confira os escolhidos

Entre as mulheres, foram eleitas:

👑 Miss Terceira Idade Ubiratã: Nilza Ferreira

🌸 1ª Princesa: Valdete da Rocha

🌸 2ª Princesa: Dalva Correia

💐 Miss Simpatia: Elizabeth Lurdes

Na categoria masculina, os escolhidos foram:

👑 Mister Terceira Idade Ubiratã: Sidney de Carvalho

🤵 1º Príncipe: Daniel Carvalho

🤵 2º Príncipe: João Batista

⭐ Mister Simpatia: Antônio Avancini

Celebração da experiência e da alegria

Mais do que um concurso, o Baile da Primavera proporcionou um momento de convivência e reconhecimento para os participantes, familiares e comunidade.

A iniciativa reforça a importância de promover atividades que estimulem a socialização, a autoestima e a participação ativa da terceira idade na vida comunitária. O evento também celebrou a chegada da primavera em um ambiente de alegria, dança e integração.

A realização contou com o apoio da Prefeitura de Ubiratã através da Secretaria de Assistência Social, fortalecendo as ações voltadas à valorização e ao bem-estar da população idosa do município.

O 2º Baile da Primavera ficou marcado pela alegria dos participantes e pela celebração de uma terceira idade ativa, participativa e cheia de vitalidade.

A Miss e Mister irá representar o município no evento região na AMOP (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) a ser realizado no dia 12 de novembro de 2026 e será sediada no município de Marechal Cândido Rondon, no Centro de Eventos Werner Wanderer.

Momento de descontração com parte da equipe organizadora do evento da Secretaria de Assistência Social
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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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