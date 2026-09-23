Petrobras firma acordo estratégico de cooperação em petróleo e gás com Moçambique para expandir presença na África

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A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (23) a assinatura de um memorando de entendimento com foco em cooperação estratégica para a área de petróleo e gás em Moçambique, país localizado na costa sudeste da África. O documento estabelece as bases para uma colaboração técnica entre as partes, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.
O acordo foi formalizado na última terça-feira (22) com a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), que atua como o braço comercial do Estado moçambicano. A parceria visa integrar as capacidades das duas estatais na pesquisa, produção, processamento e comercialização de recursos energéticos.
Entre os pontos principais do memorando, estão a realização de estudos conjuntos, a avaliação de novas oportunidades de desenvolvimento e a troca de experiências técnicas. O compromisso tem validade inicial de dois anos, com possibilidade de prorrogação entre a Petrobras e a ENH.
Moçambique, que compartilha com o Brasil a língua portuguesa, é reconhecido internacionalmente por suas vastas reservas de gás natural liquefeito (GNL). A presença de grandes players globais, como TotalEnergies, ExxonMobil e Eni, reforça o potencial do país africano no mercado global de energia.
Este movimento faz parte de uma estratégia de fortalecimento da presença da Petrobras na África. Atualmente, a companhia já possui operações na Costa do Marfim, Namíbia, São Tomé e Príncipe e África do Sul, além de ter iniciado negociações para blocos exploratórios em Gana durante o mês de agosto de 2026.
A atuação atual representa uma retomada das atividades da estatal brasileira na região. No início dos anos 2000, a Petrobras chegou a operar em diversos países africanos, como Nigéria, Angola e Gabão, participações que foram posteriormente vendidas. Além da África, a empresa mantém operações na Argentina, Bolívia, Colômbia e Estados Unidos.
1. Qual o objetivo do acordo entre Petrobras e a ENH? O acordo visa a cooperação estratégica para estudos, avaliação, desenvolvimento e comercialização de petróleo e gás, além da troca de conhecimentos técnicos.
2. Qual a duração do memorando assinado? O documento tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por interesse das partes.
3. Por que Moçambique é importante para o setor de energia? O país se destaca como um importante reservatório de gás natural liquefeito, atraindo diversas empresas internacionais de grande porte.
4. Em quais outros países africanos a Petrobras atua atualmente? A estatal opera na Costa do Marfim, Namíbia, São Tomé e Príncipe e África do Sul, com negociações em curso em Gana.
5. A Petrobras já teve operações significativas na África antes? Sim, no início dos anos 2000, a companhia operou em países como Nigéria, Tanzânia, Angola, Benin, Gabão e Namíbia, antes de vender essas participações.