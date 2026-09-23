Petrobras firma acordo estratégico de cooperação em petróleo e gás com Moçambique para expandir presença na África

A Petrobras oficializou nesta semana um memorando de entendimento para cooperação estratégica no setor de petróleo e gás com o governo de Moçambique.

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (23) a assinatura de um memorando de entendimento com foco em cooperação estratégica para a área de petróleo e gás em Moçambique, país localizado na costa sudeste da África. O documento estabelece as bases para uma colaboração técnica entre as partes, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

O acordo foi formalizado na última terça-feira (22) com a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), que atua como o braço comercial do Estado moçambicano. A parceria visa integrar as capacidades das duas estatais na pesquisa, produção, processamento e comercialização de recursos energéticos.

Entre os pontos principais do memorando, estão a realização de estudos conjuntos, a avaliação de novas oportunidades de desenvolvimento e a troca de experiências técnicas. O compromisso tem validade inicial de dois anos, com possibilidade de prorrogação entre a Petrobras e a ENH.

Foco estratégico em gás natural liquefeito

Moçambique, que compartilha com o Brasil a língua portuguesa, é reconhecido internacionalmente por suas vastas reservas de gás natural liquefeito (GNL). A presença de grandes players globais, como TotalEnergies, ExxonMobil e Eni, reforça o potencial do país africano no mercado global de energia.

Expansão da Petrobras no continente africano

Este movimento faz parte de uma estratégia de fortalecimento da presença da Petrobras na África. Atualmente, a companhia já possui operações na Costa do Marfim, Namíbia, São Tomé e Príncipe e África do Sul, além de ter iniciado negociações para blocos exploratórios em Gana durante o mês de agosto de 2026.

Retomada de investimentos internacionais

A atuação atual representa uma retomada das atividades da estatal brasileira na região. No início dos anos 2000, a Petrobras chegou a operar em diversos países africanos, como Nigéria, Angola e Gabão, participações que foram posteriormente vendidas. Além da África, a empresa mantém operações na Argentina, Bolívia, Colômbia e Estados Unidos.

Perguntas Frequentes

1. Qual o objetivo do acordo entre Petrobras e a ENH? O acordo visa a cooperação estratégica para estudos, avaliação, desenvolvimento e comercialização de petróleo e gás, além da troca de conhecimentos técnicos.

2. Qual a duração do memorando assinado? O documento tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por interesse das partes.

3. Por que Moçambique é importante para o setor de energia? O país se destaca como um importante reservatório de gás natural liquefeito, atraindo diversas empresas internacionais de grande porte.

4. Em quais outros países africanos a Petrobras atua atualmente? A estatal opera na Costa do Marfim, Namíbia, São Tomé e Príncipe e África do Sul, com negociações em curso em Gana.

5. A Petrobras já teve operações significativas na África antes? Sim, no início dos anos 2000, a companhia operou em países como Nigéria, Tanzânia, Angola, Benin, Gabão e Namíbia, antes de vender essas participações.