Eleições 2026: Conheça os sete candidatos ao governo do Rio Grande do Sul que disputam o voto de mais de 8,5 milhões de eleitores

A corrida eleitoral no Rio Grande do Sul concentra sete nomes na disputa pelo comando do estado, em um pleito que mobiliza mais de 8,5 milhões de cidadãos aptos a votar nas urnas eletrônicas.

O cenário político gaúcho para o governo do estado está definido com sete candidaturas oficiais. A disputa ocorre em um momento em que o eleitorado, composto majoritariamente por mulheres, totalizando 53% do corpo eleitoral contra 47% de homens, se prepara para exercer o seu direito ao voto, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

Além da definição para o governo estadual, os eleitores gaúchos também participarão da escolha de deputados federais, estaduais, dois senadores e presidente da República. A complexidade do pleito exige atenção, já que cada chapa ao Senado é composta por um titular e dois suplentes, reforçando a importância do voto consciente nesta eleição.

Conforme os dados oficiais, o primeiro turno das eleições está agendado para o dia 4 de outubro. Caso nenhum dos candidatos ao governo ou à presidência consiga superar a marca de mais de 50% dos votos válidos, excluindo os votos brancos e nulos, um segundo turno será realizado no dia 25 de outubro para definir os vencedores.

Perfil do eleitorado gaúcho

Os dados sobre o eleitorado gaúcho revelam uma diversidade importante na composição da base de votantes. Entre os 16,09% dos eleitores que declararam sua cor ou raça, a maior parte é composta por pessoas brancas, que somam 74,37%. Na sequência, os eleitores pardos representam 17,1% e os eleitores pretos totalizam 7,79% do total que forneceu essa informação.

Lista dos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul

Para facilitar a identificação no momento da votação, a lista de postulantes ao cargo de governador está organizada em ordem alfabética conforme o nome registrado na urna. A relação inclui Cesar Pontes (PCO), cujo nome completo é Cesar Augusto Pontes Ferreira, e Gabriel Souza (MDB), que utiliza o nome Gabriel Vieira de Souza.

A lista segue com Juliana Brizola (PDT), Marcelo Maranata (PSDB), registrado como Marcelo Maranata Soares Reinaldo, e Priscila Voigt (UP), cujo nome é Priscila Voigt Severiano. Completam a relação de candidatos Rejane de Oliveira (PSTU), de nome Rejane Silva de Oliveira, e Zucco (PL), identificado como Luciano Lorenzini Zucco.

Perguntas frequentes sobre o pleito

Quantos candidatos disputam o governo do Rio Grande do Sul? Existem sete candidatos oficialmente registrados para a disputa pelo governo estadual nesta eleição.

Qual a data do primeiro turno das eleições? O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro, quando os eleitores escolherão diversos cargos, incluindo governador e presidente.

Quando ocorre o segundo turno, se necessário? O segundo turno, caso seja necessário para os cargos de governador e presidente, está previsto para acontecer no dia 25 de outubro.

Como é composta a chapa para o Senado? Cada chapa de candidato ao Senado é formada por um titular e dois suplentes, que também são votados pelo eleitorado.

Qual o critério para a realização do segundo turno? O segundo turno ocorre apenas se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos, desconsiderando os votos brancos e nulos, no primeiro turno.