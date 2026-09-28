Explosão em posto de combustíveis causa interdição total da rodovia SC-401 em Florianópolis

Uma explosão causada por vazamento de GNV em um posto de combustíveis em Florianópolis provocou o bloqueio total da rodovia SC-401 no último domingo

Uma ocorrência de grande proporção mobilizou equipes de emergência na região de Vargem Pequena, em Florianópolis, no último domingo (27). O incidente envolveu um vazamento de Gás Natural Veicular (GNV) em um posto de combustíveis, que culminou em uma explosão e exigiu a interdição imediata das pistas da rodovia SC-401 nos dois sentidos.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o local foi rapidamente esvaziado pelas equipes de atendimento para garantir a segurança dos motoristas e pedestres que circulavam pela região.

A seguir, entenda como foi a operação de resposta ao incidente e as medidas de segurança adotadas para liberar a rodovia e garantir a tranquilidade dos moradores locais.

Medidas de segurança e contenção do vazamento

Durante o atendimento, as autoridades estabeleceram um perímetro de segurança rigoroso. A orientação era para que o público não se aproximasse em um raio de 100 metros do posto onde aconteceu a explosão. Essa restrição permaneceu em vigor até que uma empresa especializada pudesse realizar o fechamento seguro da válvula de gás.

O Corpo de Bombeiros e a equipe da SCGÁS trabalharam em conjunto no local para conter o vazamento e realizar os procedimentos técnicos necessários.

Situação normalizada e liberação da rodovia

Felizmente, de acordo com informações do portal ND Mais, a Prefeitura de Florianópolis informou que não houve registro de feridos durante o incidente.

A PMRv confirmou que a SC-401 foi liberada nos dois sentidos, permitindo o fluxo normal de veículos. O posto de combustíveis também foi liberado para retorno das atividades após o encerramento do atendimento pelas equipes de segurança.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Houve feridos na explosão do posto de combustíveis? Não, conforme dados da Prefeitura de Florianópolis, não foram registrados feridos no incidente.

Por que a rodovia SC-401 foi interditada? A interdição foi uma medida preventiva da Polícia Militar Rodoviária devido ao vazamento de GNV, visando garantir a segurança dos motoristas.

Qual foi a orientação para quem estava perto do local? As autoridades orientaram que ninguém se aproximasse em um raio de 100 metros do posto até que a válvula de gás fosse fechada.

Quem atuou no controle do vazamento? O Corpo de Bombeiros e a equipe da SCGÁS foram os responsáveis pelo atendimento e pela adoção das medidas de segurança.

A rodovia já foi liberada? Sim, a Polícia Militar Rodoviária confirmou que a situação foi normalizada e a SC-401 está liberada nos dois sentidos.