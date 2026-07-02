Em Terra Roxa, homem denunciado pelo MPPR por maus-tratos a três cães é condenado a 11 anos, 4 meses e 9 dias de prisão e pagamento de multa de R$ 8 mil

A Vara Criminal de Terra Roxa, no Oeste do estado, condenou um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná por maus-tratos a animais à pena de 11 anos, 4 meses e 9 dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 720 dias-multa. A sentença também determina a proibição de o condenado manter a guarda, a posse ou a custódia de animais. Além disso, ele deverá pagar R$ 8 mil a título de indenização por danos morais coletivos, valor que será destinado à Associação de Proteção aos Animais de Terra Roxa.

A denúncia, oferecida pela Promotoria de Justiça da comarca, atribuiu ao condenado a prática de três crimes de maus-tratos contra animais domésticos. Dois deles referem-se às agressões que provocaram graves lesões em dois cães filhotes. O terceiro diz respeito aos maus-tratos que resultaram na morte de outro cão, circunstância que acarreta aumento de pena previsto na legislação.

Intenso sofrimento – Segundo apurado, em fevereiro deste ano, em uma residência na zona rural do município, o condenado agrediu dois cães filhotes com pauladas e disparos de espingarda de pressão, causando-lhes intenso sofrimento. Um deles sofreu fratura no fêmur, enquanto o outro teve um grave ferimento em um dos olhos. Ambos foram resgatados por agentes do Centro de Controle de Animais e encaminhados para atendimento médico-veterinário.

Em outro episódio, ocorrido na noite de 21 de fevereiro no mesmo local, o condenado voltou a praticar maus-tratos contra um terceiro cão. Conforme a denúncia, ele golpeou o animal com pauladas e efetuou um disparo de espingarda de pressão contra sua cabeça enquanto o cão agonizava, provocando ferimentos fatais que resultaram em sua morte.

Processo 0000276-83.2026.8.16.0168

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