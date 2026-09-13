Itaipu abre vertedouro pela terceira vez no ano para controlar reservatório

Calha esquerda foi aberta às 1h50; vazão inicial de 1.700 m³/s subiu para 3.100 m³/s e pode chegar a 3.800 m³/s durante a tarde

A Itaipu Binacional abriu o vertedouro da usina às 1h50 deste domingo (13) pela terceira vez em 2026 para controlar o nível do reservatório, informou a própria usina. A medida foi tomada após chuvas intensas na bacia aumentarem a vazão dos rios que deságuam no reservatório.

Abertura e vazões

A calha esquerda do vertedouro foi aberta inicialmente com vazão de 1.700 m³ por segundo. Às 2h43, a quantidade de água liberada foi elevada para 3.100 m³ por segundo. A previsão divulgada pela Itaipu é de que a vazão alcance 3.800 m³ por segundo durante a tarde e seja reduzida no fim do dia. O vertimento deve continuar até que as condições hidrológicas permitam o fechamento do vertedouro.

Antes desta operação, a usina havia aberto o vertedouro em duas ocasiões neste ano: de 28 de junho a 5 de julho e em 12 de julho.

Fechamento preventivo na passarela das Cataratas

A passarela próxima às quedas das Cataratas do Iguaçu, no lado brasileiro, foi fechada preventivamente na sexta-feira (11), segundo a assessoria do Parque Nacional do Iguaçu, devido à alta vazão do Rio Iguaçu. A vazão normal das Cataratas é de cerca de 1,5 milhão de litros por segundo; o monitoramento automático da Copel indicou que, neste domingo, a vazão estava acima de 8,5 milhões de litros por segundo. A reabertura dependerá da redução do volume de água e das condições de segurança no local.

Por que o vertedouro é aberto

Segundo a própria Itaipu, a decisão de abrir o vertedouro depende principalmente da quantidade de água que chega à usina e das condições de geração e consumo de energia. A hidrelétrica, do tipo “a fio d’água”, tem pouca capacidade de armazenamento; quando não é possível turbinar ou guardar todo o volume que chega ao reservatório, parte da água é liberada pelo vertedouro. A usina afirma que a abertura é um procedimento técnico e rotineiro e não pode ser associada diretamente a fenômenos como o El Niño.