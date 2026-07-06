🔴ENCONTRADO🔴

A família de Sdelnicio Pereira Costa está em busca de informações sobre seu paradeiro após ele ser visto pela última vez no dia 07/06, nas proximidades do Ginásio de Esportes de Ubiratã.

Segundo informações, ele é natural de Minas Gerais, veio para Ubiratã para trabalhar em uma empresa na cidade, porém acabou sendo demitido. Após a demissão, ele foi levado até a rodoviária para embarcar em um ônibus com destino à sua cidade de origem, porém não chegou a embarcar.

Ainda conforme relatos, ele foi visto posteriormente nas proximidades do ginásio de esportes de Ubiratã, e desde então não foi mais visto.

Sua mãe, uma senhora de idade, está bastante preocupada e segue em busca de notícias do filho. Qualquer informação pode ser fundamental para ajudar a família neste momento de angústia.

📞 Contato para informações: (11) 95832-6955

📢 Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Sdelnicio, entre em contato imediatamente com a família ou autoridades competentes.

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