ganho real ou truque matemático?

O governo antecipou o 13º salário de aposentados para abril e maio de 2026 visando injetar bilhões na economia e frear o endividamento. No entanto, estudos indicam que o benefício altera a percepção de riqueza sem gerar um ganho real, podendo até aumentar a insegurança financeira.

Como funciona a lógica matemática por trás do décimo terceiro?

Na prática, o 13º funciona como uma poupança forçada. Se um trabalhador produz o equivalente a R$ 26 mil por ano, esse valor pode ser dividido por 12 ou por 13. No sistema atual, ele recebe parcelas mensais menores para ter um adicional no fim do ano. Sem o benefício, o salário mensal seria maior, mas a soma total recebida após 12 meses permaneceria exatamente a mesma.

Por que esse pagamento extra pode aumentar o endividamento?

Receber grandes quantias com baixa frequência aumenta a chamada ‘incerteza preditiva’. Pesquisas de universidades como Stanford mostram que quem espera o ano todo pelo 13º tem mais dificuldade em cobrir despesas diárias ao longo dos meses. Isso gera períodos de escassez e uma falsa sensação de bem-estar financeiro quando o dinheiro finalmente chega, estimulando o consumo impulsivo.

O 13º salário é um benefício que só existe no Brasil?

Não. Ao contrário da crença de que seria uma exclusividade brasileira, a política é obrigatória em diversos países como Argentina, Colômbia, México, Filipinas e Portugal. Na Grécia e na Itália também é lei, enquanto em países como Alemanha e França o pagamento é um costume consolidado, embora não haja uma imposição legal rígida em todos os setores.

Qual é o impacto da antecipação para aposentados em 2026?

A antecipação feita pelo governo Lula para abril e maio de 2026 atinge 35,2 milhões de beneficiários. O objetivo principal é dar fôlego às famílias em um cenário onde o endividamento bateu recorde histórico de 80,4%. Politicamente, a medida também é vista como estratégica para as eleições que ocorrem este ano.

Como foi o processo de criação dessa lei no Brasil?

A criação foi marcada por intensos debates entre 1959 e 1962. Empresários da época temiam que o 13º causasse um surto inflacionário desastroso. Por outro lado, defensores usavam argumentos ligados ao espírito cristão das festas de fim de ano. Curiosamente, a visita do cosmonauta Iuri Gagarin ao Brasil em 1961 acabou simbolicamente ligada à mobilização dos trabalhadores pelo benefício.

Conteúdo produzido a partir de informações apuradas pela equipe de repórteres da Gazeta do Povo. Para acessar a informação na íntegra e se aprofundar sobre o tema leia a reportagem abaixo.