Esposa de empresário suspeito de matar vizinho em Curitiba relata gritos de “larga a faca” durante confusão

Em depoimento revelado pelo Balanço Geral, a esposa de um empresário curitibano detalhou os momentos de tensão que resultaram na morte de seu vizinho, Fábio Sena

A investigação sobre a morte de Fábio Sena, ocorrida no último dia 8 de setembro, feriado em Curitiba, ganhou novos contornos após o depoimento da esposa do empresário identificado como Erasmo. A mulher afirmou à polícia ter ouvido gritos de socorro e ordens diretas do marido momentos antes do desfecho fatal.

O caso, que segue sendo apurado pelas autoridades, aponta para uma dinâmica de conflito entre vizinhos. Conforme informação divulgada pela Banda B, o empresário Erasmo alega ter agido em legítima defesa, sustentando que sofria ameaças constantes por parte da vítima antes do confronto que aconteceu em frente a sua residência.

Detalhes sobre o momento do confronto

Segundo o relato da esposa à polícia, ela estava dentro de casa quando percebeu movimentações estranhas nos portões. Ela descreveu ter ouvido o barulho do portão de sua própria residência sendo aberto, seguido pelo barulho do imóvel vizinho, o que teria precedido a confusão imediata entre os dois homens.

A mulher relatou que o marido parecia estar desesperado e assustado durante a discussão. O ponto central do seu depoimento foi o grito que teria ouvido repetidamente de Erasmo: “Larga a faca, larga a faca”. Ela afirmou que só conseguiu descer para verificar a situação após o carro do marido ter saído do local.

Dificuldade em identificar os ruídos

Um aspecto importante do depoimento diz respeito à confusão sonora no momento do crime. A esposa explicou que teve dificuldade para distinguir os barulhos naquele instante, pois o portão da casa já havia sido alvo de outros episódios de impactos anteriormente, o que gerou dúvidas sobre o que seriam tiros ou outros ruídos.

Após o episódio, a família de Erasmo relatou ter recebido um bilhete de uma testemunha que afirmou ter presenciado episódios anteriores de hostilidade envolvendo Fábio Sena. Em uma gravação de ligação, a testemunha, que preferiu não se identificar, afirmou que “aquele cara só incomodou vocês”, reforçando o histórico de tensões na vizinhança.

Status atual das investigações

Até o momento, o empresário Erasmo permanece em liberdade enquanto o inquérito segue em curso.

A investigação busca agora esclarecer a sequência exata dos acontecimentos. A polícia continua coletando provas para definir se houve, de fato, legítima defesa ou se há outros fatores que devem ser considerados na análise da conduta do empresário durante o fatídico feriado de 8 de setembro.

Perguntas frequentes sobre o caso

O empresário Erasmo foi preso pela morte do vizinho? Não, até o momento o suspeito segue em liberdade enquanto a polícia investiga o caso.

Qual foi a justificativa apresentada pelo suspeito para o crime? O empresário afirma que agiu em legítima defesa, alegando que vinha sendo ameaçado pela vítima, Fábio Sena.

O que a esposa do empresário disse ter ouvido durante a confusão? Ela relatou à polícia que ouviu o marido gritar repetidamente “Larga a faca, larga a faca” momentos antes do ocorrido.

Havia um histórico de conflito entre os vizinhos? Sim, segundo relatos de uma testemunha apresentada pela família, o vizinho já teria feito ameaças anteriores contra a família do empresário.

Qual o próximo passo do inquérito policial? O Ministério Público deve analisar os novos elementos reunidos, incluindo o depoimento da esposa e os relatos de testemunhas, para dar continuidade às investigações.